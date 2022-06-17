Источник сообщает, что прекращение работы Internet Explorer создало большие проблемы для ряда государственных и коммерческих структур в Японии. С апреля токийский разработчик программного обеспечения Computer Engineering & Consulting (CEC) не успевает справляться с выполнением заказов из-за огромного наплыва.

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Японская катастрофа

Правительственные ведомства, финансовые институты и производственные компании давно и хорошо знали о будущих изменениях, однако не спешили, откладывая необходимые меры на будущее. Особенно медленно реагируют государственные органы. Теперь все в панике просят помочь адаптировать свои сервисы, оптимизированные только под Internet Explorer. Разработчики физически не успевают выполнить свою работу из-за наплыва клиентов. Ожидается, что связанный с этим хаос будет продолжаться еще несколько месяцев.

Nikkei обращает внимание читателей на мартовский опрос, проведенный поставщиком информационных технологий Keyman's Net. Оно показало, что большое количество организаций в Японии по-прежнему полагается на Internet Explorer: 49 процентов респондентов сказали, что они использовали браузер для работы.

Они говорят, что браузер использовался для управления посещаемостью сотрудников, расчета трат и других внутренних инструментов. Во многих случаях у них даже нет иного выбора.

Более 20 процентов респондентов вообще не знали или не понимали, как перейти на другие браузеры после завершения работы Internet Explorer.

Напомним, последний день поддержки Internet Explorer был 15 июня. После 27 лет работы и появления нескольких конкурентов Microsoft больше не видела целесообразности поддержки старой технологии. В 2015 году компания сама выпустила новый браузер, Edge, и с тех пор пыталась всеми силами популяризировать его и побуждать к переходу. Он имеет встроенный "режим IE", который обеспечивает доступ к устаревшим сайтам и программам на основе Internet Explorer. Эта функция будет поддерживаться как минимум до 2029 года, что даст разработчикам, до сих пор не перешедшим на новые технологии, целых восемь лет на модернизацию устаревших приложений.