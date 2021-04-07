Чем особенный Lenovo Legion 2 Pro

Аппарат имеет несколько интересных решений, которые на первый взгляд могут показаться странными и точно будут непривычными для рядовых пользователей. Однако сразу стоит отметить, что смартфон Lenovo Legion 2 Pro оптимизирован для использования в режиме альбомной ориентации.

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Большой экран с диагональю 6,92 дюйма не имеет ни выреза, ни отверстия для фронтальной камеры – она помещена в выдвижной модуль на верхней грани аппарата (боковой, если рассматривать привычную вертикальную ориентацию). Туда же разработчики поместили порт USB Type-C для зарядки.

На тыльной панели расположена двойная основная камера. Поместили ее ближе к центральной части аппарата. Модуль камеры состоит из 64-мегапиксельного датчик OmniVision OV64A; камера поддерживает запись видео в формате 8К со скоростью 30 кадров в секунду. Камеру разместили на специальной панели, где также размещен логотип и один из вентиляторов системы охлаждения.



Тыльная часть смартфона Lenovo Legion 2 Pro с камерой и блоком системы охлаждения / Фото XDA-Developers

Ранее в тизере говорилось об использовании в смартфоне системы жидкостного охлаждения с двумя турбовентиляторами.

Известно также, что частота обновления экрана смартфона составляет 144 Гц, а разрешение – Full HD+ (2460х1080 пикселей).



Экран смартфона Lenovo Legion 2 Pro / Фото XDA-Developers

Что касается фронтальной камеры, то она состоит из 44-мегапиксельного сенсора. Гаджет также получил аккумулятор емкостью 5500 mAh и имеет поддержку 90-ваттной быстрой подзарядки.

Чуть не забыли о начинке, а она будет состоять из процессора Qualcomm Snapdragon 888 с модемом 5G. Смартфон получит 16 Гб оперативной памяти и быстрый флеш-накопитель объемом до 512 Гб.