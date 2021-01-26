Гейб Ньюэлл дал интервью новозеландскому каналу 1 News, где рассказал о разработчиках Valve, связанных с нейрокомпьютерным интерфейсом. Компания планирует использовать технологию в своих будущих проектах – конечно, игровых.

Источник: 1 News

По словам главы Valve, команда работает над проектом с открытым исходным кодом, который позволит получить технологию, считывающую мозговые сигналы с высоким разрешением.

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Как будут выглядеть игровые устройства будущего

Гейб Ньюэлл отмечает, что разработчики видеоигр обязательно будут использовать одну из таких модифицированных VR-гарнитур в будущем, потому что она предоставляет очень много полезных данных.

То есть, разработчики смогут использовать данные о мозговой активности для улучшения игрового опыта. Если геймер, например, заскучает – можно повысить сложность. Ньюэлл считает, что устройства с таким интерфейсом могут предоставить куда более интересный опыт, чем, как он сам выразился, "мясная периферия".



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Визуальный опыт, который мы сможем создать, будет куда лучше, чем сама реальность, которая перестанет быть метрикой для передачи качества визуальной точности. Реальный мир будет казаться плоским, бесцветным и расплывчатым по сравнению с тем, что можно создать в мозгу людей,

– заявил Ньюэлл.

Когда такие устройства появятся на потребительском рынке – пока неизвестно. Однако Ньюэлл считает, что одним из первых приложений для подобных гаджетов будет улучшенный сон. То есть, человек сам сможет выбирать, сколько ему нужно сна – и какая продолжительность должна быть у его быстрой фазы.