В World of Tanks Console стартует новый, пятый, сезон – Flashpoint. Игроки смогут открывать его этапы до 26 апреля. Среди наград – как знакомые, так и новые премиум-машины, а также дни премиум-аккаунта и многое другое.

Командиры, преодолевшие все 100 этапов нового сезона, получат весомый приз: польский "тяж" 50TP prototype. Этот премиум-танк сочетает отличную защищенность с хорошей подвижностью и неплохим углом наклона пушки.

К теме Игра World of Tanks будет доступна в Steam

Другие награды

Также можно собрать и другие призы: особого командира, карты доступа, золото, кредиты, снаряжение, боевые задачи и уникальные сезонные эмблемы.

Владельцев базового сезонного пропуска ждут дополнительные награды:

танковый командир Крейтон Абрамс,

танки Type 59-11 и T-100,

"барабанщик" T77 и героический стиль для него.

Выполнив все 100 этапов, геймеры с базовым пропуском получат достаточно золота на пропуск для нового сезона.

При этом собственники максимального сезонного пропуска могут рассчитывать на все перечисленное выше, а также юркий и хорошо защищенный польский средний премиум-танк CS-52 LIS с героическим стилем.

Выполняя этапы 5 сезона, игроки смогут познакомиться с новой веткой польских средних танков из шести машин.