Итак, наши сегодняшние главные герои – не клавиатуры и не мыши, но следует все-таки сказать сначала несколько слов и о них. Для геймера эти гаджеты – крайне важны, так как определяют комфортность и результат игры. Поэтому к их выбору нужно подходить очень ответственно.
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Клавиатуры и мыши: коротко о главном
Что касается клавиатуры, то советуем выбирать имеющую:
- высокую скорость нажатия;
- максимальную надежность;
- дополнительные кнопки;
- дополнительные функции, возможность программирования макросов.
Не помешает также подсветка. Более тихая мембранная или вынослива механическая – решать вам. Кстати, подобрать хорошую клавиатуру под свои нужды можно здесь.
Мышь – не менее важный инструмент. Часто именно от этого настольного "грызуна" зависит результат виртуальной схватки. Однако часто именно это устройство покупают, пренебрегая как техническими характеристиками, так и эргономикой. Между тем геймерам нужно учитывать все нюансы.
Выбирайте мышь, которая идеально лежит в руке и имеет:
- несколько программируемых клавиш,
- собственно ПО с настройками,
- переменные утяжелители,
- высокое разрешение сенсора.
Компьютерную мышь с любыми особенностями (эргономичную, беспроводную или для обеих рук) вы найдете по ссылке.
Полезные гаджеты для геймеров
Держатель провода мыши
Каждый геймер время от времени "погибает" в шутерах из-за провода мышки, который в самый ответственный момент запутался. А с держателем, который зажимает провод мыши и поднимает его над столом, чтобы не мешал во время игры, у вас будет больше шансов "выжить".
Держатели имеют разную конструкцию. Мы советуем выбирать продуманные модели, пусть они и дороже. Например, с резиновыми накладками для большей устойчивости. Кроме того, такой держатель не повредит стол.
Бренд ASUS ROG объединяет широкий выбор аксессуаров / Фото ASUS
Bluetooth-гарнитура
Звук в играх – очень важен, особенно в тактических шутерах, где надо слышать, с какой стороны приближается противник. Коммуникация с другими членами команды во время катки тоже должна быть на высоте. Поэтому качественная гарнитура – обязательный аксессуар для каждого геймера.
Замечательный выбор – полноразмерная гарнитура с закрытым акустическим оформлением из игровой линейки Asus. Например, Asus ROG Strix Fusion 700. Она предусматривает два способа подключения:
- по USB-кабелю,
- через Bluetooth версии 4.2.
Впрочем, на качестве звучания способ подключения практически не сказывается: Strix Fusion 700 достойно показывает себя и в проводном, и в беспроводном режиме.
Такую гарнитуру оценят и меломаны, хотя создавалась она специально для геймеров. Fusion 700 поддерживает технологии виртуального пространственного звучания в формате 7.1, поэтому ориентироваться по звуку в CS (GO или Call of Duty) вполне комфортно.
Наушники удобно сидят на голове и хорошо работают хоть со смартфоном, хоть с консолью, хоть с ПК.
Гарнитура ASUS Strix Fusion 700 / Фото 24 канал
Коврик для мыши с подсветкой
Этот аксессуар понравится многим пользователям ПК и станет прекрасным элементом билда на геймерском компьютерном столе. Маркетплейсы, в частности AliExpress, предлагают множество моделей таких ковриков:
- со светодиодами по периметру,
- с несколькими режимами подсветки,
- с возможностью регулировать его цвет и яркость.
Модели, которые попадались нам в сети, имели водонепроницаемое покрытие, которое хорошо держит мышь во время игры. Нижний слой у ковриков обычно резиновый, а значит, они совсем не скользят по столу. Доступные размеры – от 25×30 см до 40×90 см.
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Коврик для мышки с подсветкой прекрасно дополнит ваш набор / Фото AliExpress
К примеру, у коврика с подсветкой ROG Balteus Qi от ASUS:
- беспроводная зарядная станция Qi,
- 15-зонная подсветка Aura Sync,
- портретный формат,
- жесткая поверхность,
- USB-порт,
- противоскользящая резиновая основа.
Питаются коврики с подсветкой от компьютера через USB-кабель.
Антистресс-игрушка
Часто эмоции во время очередного забега зашкаливают – и геймер из-за чрезмерного напряжения рискует попасть в лапы стресса. В такие моменты полезно иметь под рукой небольшую антистресс-игрушку: она поможет отвлечься, выпустить пар и успокоиться.
Рекомендуем вариант с кнопками, переключателями и мягкими накладками, который можно крутить в руках. А еще такая игрушка помогает спокойно дождаться, пока загрузится игра.
Вроде мелочь, а на самом деле – полезная вещь и всегда уместный подарок.
Такая игрушка – отличный способ отвлечься и переключиться / Фото AliExpress
Игровое кресло
Специальное геймерское кресло – идеальная покупка не только для заядлых игроков, но и вообще для тех, кто много времени проводит за компьютером. В конструкции таких кресел предусмотрено все, чтобы сидеть в нем было удобно и ничто не мешало играть или работать. Для комфорта нет мелочей. Значение имеет все:
- регулировки положения спины и высоты сиденья,
- наличие подставок под шею и поясницу,
- удобные подлокотники.
Все эти моменты учтены в кресле ROG Chariot Core. Оно имеет:
- регулируемые подлокотники,
- поясничную опору,
- откидную спинку,
- надежную газовую пружину 4-го класса.
Удобное игровое кресло – ключевой аксессуар для геймера / Фото ASUS
Эту модель сделана удивительно качественно, с вниманием к мельчайшим деталям. Настраивается она любым образом – для наибольшего комфорта.
Лишь раз сев в хорошее геймерское кресло, вы больше не захотите возвращаться к обычному офисному.
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Погружаясь в виртуальный мир, позаботьтесь, чтобы вам ничего не мешало в реальном. Ваше среда должна быть максимально комфортной, и в этом смысле качественные игровые аксессуары – не менее важны, чем мощный геймерский компьютер. Выбирайте вспомогательные устройства взвешенно – и игра всегда будет приносить вам удовольствие и победу!