Итак, наши сегодняшние главные герои – не клавиатуры и не мыши, но следует все-таки сказать сначала несколько слов и о них. Для геймера эти гаджеты – крайне важны, так как определяют комфортность и результат игры. Поэтому к их выбору нужно подходить очень ответственно.

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Клавиатуры и мыши: коротко о главном

Что касается клавиатуры, то советуем выбирать имеющую:

высокую скорость нажатия;

максимальную надежность;

дополнительные кнопки;

дополнительные функции, возможность программирования макросов.

Не помешает также подсветка. Более тихая мембранная или вынослива механическая – решать вам. Кстати, подобрать хорошую клавиатуру под свои нужды можно здесь.

Мышь – не менее важный инструмент. Часто именно от этого настольного "грызуна" зависит результат виртуальной схватки. Однако часто именно это устройство покупают, пренебрегая как техническими характеристиками, так и эргономикой. Между тем геймерам нужно учитывать все нюансы.

Выбирайте мышь, которая идеально лежит в руке и имеет:

несколько программируемых клавиш,

собственно ПО с настройками,

переменные утяжелители,

высокое разрешение сенсора.

Компьютерную мышь с любыми особенностями (эргономичную, беспроводную или для обеих рук) вы найдете по ссылке.

Полезные гаджеты для геймеров

Держатель провода мыши

Каждый геймер время от времени "погибает" в шутерах из-за провода мышки, который в самый ответственный момент запутался. А с держателем, который зажимает провод мыши и поднимает его над столом, чтобы не мешал во время игры, у вас будет больше шансов "выжить".

Держатели имеют разную конструкцию. Мы советуем выбирать продуманные модели, пусть они и дороже. Например, с резиновыми накладками для большей устойчивости. Кроме того, такой держатель не повредит стол.



Бренд ASUS ROG объединяет широкий выбор аксессуаров / Фото ASUS

Bluetooth-гарнитура

Звук в играх – очень важен, особенно в тактических шутерах, где надо слышать, с какой стороны приближается противник. Коммуникация с другими членами команды во время катки тоже должна быть на высоте. Поэтому качественная гарнитура – обязательный аксессуар для каждого геймера.

Замечательный выбор – полноразмерная гарнитура с закрытым акустическим оформлением из игровой линейки Asus. Например, Asus ROG Strix Fusion 700. Она предусматривает два способа подключения:

по USB-кабелю,

через Bluetooth версии 4.2.

Впрочем, на качестве звучания способ подключения практически не сказывается: Strix Fusion 700 достойно показывает себя и в проводном, и в беспроводном режиме.

Такую гарнитуру оценят и меломаны, хотя создавалась она специально для геймеров. Fusion 700 поддерживает технологии виртуального пространственного звучания в формате 7.1, поэтому ориентироваться по звуку в CS (GO или Call of Duty) вполне комфортно.

Наушники удобно сидят на голове и хорошо работают хоть со смартфоном, хоть с консолью, хоть с ПК.



Гарнитура ASUS Strix Fusion 700 / Фото 24 канал

Коврик для мыши с подсветкой

Этот аксессуар понравится многим пользователям ПК и станет прекрасным элементом билда на геймерском компьютерном столе. Маркетплейсы, в частности AliExpress, предлагают множество моделей таких ковриков:

со светодиодами по периметру,

с несколькими режимами подсветки,

с возможностью регулировать его цвет и яркость.

Модели, которые попадались нам в сети, имели водонепроницаемое покрытие, которое хорошо держит мышь во время игры. Нижний слой у ковриков обычно резиновый, а значит, они совсем не скользят по столу. Доступные размеры – от 25×30 см до 40×90 см.

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Коврик для мышки с подсветкой прекрасно дополнит ваш набор / Фото AliExpress

К примеру, у коврика с подсветкой ROG Balteus Qi от ASUS:

беспроводная зарядная станция Qi,

15-зонная подсветка Aura Sync,

портретный формат,

жесткая поверхность,

USB-порт,

противоскользящая резиновая основа.

Питаются коврики с подсветкой от компьютера через USB-кабель.

Антистресс-игрушка

Часто эмоции во время очередного забега зашкаливают – и геймер из-за чрезмерного напряжения рискует попасть в лапы стресса. В такие моменты полезно иметь под рукой небольшую антистресс-игрушку: она поможет отвлечься, выпустить пар и успокоиться.

Рекомендуем вариант с кнопками, переключателями и мягкими накладками, который можно крутить в руках. А еще такая игрушка помогает спокойно дождаться, пока загрузится игра.

Вроде мелочь, а на самом деле – полезная вещь и всегда уместный подарок.



Такая игрушка – отличный способ отвлечься и переключиться / Фото AliExpress

Игровое кресло

Специальное геймерское кресло – идеальная покупка не только для заядлых игроков, но и вообще для тех, кто много времени проводит за компьютером. В конструкции таких кресел предусмотрено все, чтобы сидеть в нем было удобно и ничто не мешало играть или работать. Для комфорта нет мелочей. Значение имеет все:

регулировки положения спины и высоты сиденья,

наличие подставок под шею и поясницу,

удобные подлокотники.

Все эти моменты учтены в кресле ROG Chariot Core. Оно имеет:

регулируемые подлокотники,

поясничную опору,

откидную спинку,

надежную газовую пружину 4-го класса.



Удобное игровое кресло – ключевой аксессуар для геймера / Фото ASUS

Эту модель сделана удивительно качественно, с вниманием к мельчайшим деталям. Настраивается она любым образом – для наибольшего комфорта.

Лишь раз сев в хорошее геймерское кресло, вы больше не захотите возвращаться к обычному офисному.

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Погружаясь в виртуальный мир, позаботьтесь, чтобы вам ничего не мешало в реальном. Ваше среда должна быть максимально комфортной, и в этом смысле качественные игровые аксессуары – не менее важны, чем мощный геймерский компьютер. Выбирайте вспомогательные устройства взвешенно – и игра всегда будет приносить вам удовольствие и победу!