Сообщается, что playerWON будет введена в эксплуатацию уже до конца недели, а к концу 2021 года внутриигровая реклама появится в по меньшей мере 12 проектах. Корпорация Simulmedia, что стоит за платформой, тестировала систему в течение 12 месяцев.

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Как будет работать реклама в компьютерных играх

Работает playerWON так: пользователь смотрит рекламные ролики по 15 или 30 секунд, а в обмен получает эксклюзивные внутриигровые награды вроде альтернативных скинов или аватаров.

По словам исполнительного вице-президента Simulmedia Дэйва Маддена, соглашение на использование playerWON в своих играх уже подписали Electronic Arts и Hi-Rez Studios (Smite).

Как проходило исследование рынка

В ходе своих исследований Simulmedia выяснила, что геймеры готовы смотреть до 10 рекламных роликов в день для получения бесплатных наград и больше склонны к внутренним покупкам в случае подобных поощрений.

В последние годы компании для стимулирования платежеспособной аудитории все чаще обращались к спонсорским интеграциям, однако рекламные ролики внутри игр, уверяет Мадден, значительно дешевле.

По данным финансового конгломерата Morgan Stanley, объем индустрии консольной рекламы, построенной на вознаграждении, может достичь 2 миллиардов долларов с участием менее половины (45%) геймеров.