Компания Wargaming заявила, что готовится сделать свою игру World of Tanks доступной в Steam. Поэтому игроки, которые используют стандартную и Steam-версии, смогут сражаться бок о бок на одних и тех же серверах.

Правда, зайти в World of Tanks через Steam смогут только пользователи новых аккаунтов, созданных на этой платформе. При этом в Steam-версии будет доступен весь контент игры.

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Впервые в истории пользователи Steam получат возможность присоединиться к сообществу World of Tanks. Они смогут добавить к своим ангарам более 600 единиц бронетехники середины XX века и испытать ее в боях.

Анонс World of Tanks для Steam

Версия World of Tanks для Steam выйдет к концу 2021 года. Точной даты выхода у Wargaming пока не называют.

Что известно о World of Tanks

Это командная массовая многопользовательская онлайн-игра, посвященная бронированным машинам середины XX века. В распоряжении игроков 30 боевых карт, созданных на основе реальных локаций времен Второй мировой войны, и исторически достоверная техника 11 наций общей численностью в 600 единиц.

В целом, в мире зарегистрировано 160 миллионов игроков по всему миру, в том числе 8 миллионов геймеров в Украине.