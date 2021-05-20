Новая игра посвящена реальному и подробно изученному инциденту, который произошел в австралийском Мельбурне в 1899 году. Игрок совершит виртуальное путешествие по городу того времени и сможет разобраться в деталях события.

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Сюжет

История развивается вокруг противостояния двух нечистых на руку дельцов, адепта лженауки френологии Эмори Медора и гадалки Энни Стивенс.

Занимаясь похожим бизнесом, они начали конкурировать за клиентов, что привело к реальному вооруженному столкновению.

Стивенс тогда получил ранения, ее муж Фрэнк был убит, а Медор заявил о своей невиновности – мол, это была самооборона.

Игроку нужно собрать доказательства, пообщаться со свидетелями, провести обыски и добраться до истины.



Игра "Убийство на восточном рынке" / Фото True Crime Mysteries

Идеальное место для прохождения игры, разумеется, непосредственно территория самого восточного рынка в реальном Мельбурне. Дизайнеры и сценаристы постарались, чтобы в дополненной реальности он выглядел не просто как в 1899-м году, а был по-настоящему доступным для исследования. Вы сможете заглянуть в окно, которого давно нет, прочитать бумаги на столе, искать улики среди цветочных горшков, угостить выпивкой посетителей кафе, чтобы их задобрить.



Игра "Убийство на восточном рынке" / Фото True Crime Mysteries

И хотя небольшой экран смартфона не позволяет создать эффект полного присутствия, разработчики много поработали над интерфейсом и оптимизацией геймплея.