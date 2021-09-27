Если рассматривать новый смартфон Apple через рентген, можно увидеть много интересного. Прежде всего привлекает внимание впечатляющая оптимизация пространства и расположение составляющих элементов iPhone 13.

Не пропустите Apple презентовала iPhone 13: все что известно о новом смартфоне

На пример видно, что L-образный аккумулятор занимает максимально возможное пространство.



iPhone 13 на рентгеновских фото / Фото iFixit

Устройство унаследовало у iPhone 12 Pro особенность вскрытия корпуса: дисплей откидывается, как книга.

Несмотря на то, что двигатель тактильной отдачи Taptic Engine кажется уменьшенным, он вырос в объеме: 869,4 мм 3 против 764,27 мм 3 в iPhone 12 Pro.

против 764,27 мм в iPhone 12 Pro. Динамик теперь крепится не к задней поверхности экрана, а к шасси, что упрощает замену дисплея. Но извлечь сломанный динамик стало сложнее: для этого нужно вынуть всю материнскую плату.

Аккумулятор здесь на 11,97 Вт/ч против 10,78 Вт/ч в iPhone 12 Pro.

iPhone 13 изнутри / Фото iFixit

В iFixit обнаружили, что батарею все еще можно заменить самостоятельно, но iOS по-прежнему будет отправлять предупреждения, что не может верифицировать аккумулятор.

Вторая часть разбора iPhone 13 Pro вместе с оценкой его ремонтопригодности обещает выйти в ближайшие дни.