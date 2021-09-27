Если рассматривать новый смартфон Apple через рентген, можно увидеть много интересного. Прежде всего привлекает внимание впечатляющая оптимизация пространства и расположение составляющих элементов iPhone 13.
Не пропустите Apple презентовала iPhone 13: все что известно о новом смартфоне
На пример видно, что L-образный аккумулятор занимает максимально возможное пространство.
iPhone 13 на рентгеновских фото / Фото iFixit
- Устройство унаследовало у iPhone 12 Pro особенность вскрытия корпуса: дисплей откидывается, как книга.
- Несмотря на то, что двигатель тактильной отдачи Taptic Engine кажется уменьшенным, он вырос в объеме: 869,4 мм3 против 764,27 мм3 в iPhone 12 Pro.
- Динамик теперь крепится не к задней поверхности экрана, а к шасси, что упрощает замену дисплея. Но извлечь сломанный динамик стало сложнее: для этого нужно вынуть всю материнскую плату.
- Аккумулятор здесь на 11,97 Вт/ч против 10,78 Вт/ч в iPhone 12 Pro.
iPhone 13 изнутри / Фото iFixit
В iFixit обнаружили, что батарею все еще можно заменить самостоятельно, но iOS по-прежнему будет отправлять предупреждения, что не может верифицировать аккумулятор.