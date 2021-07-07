Ученые обнаружили коллекцию из десяти тысяч рыбьих останков, в том числе зубы древних видов акул-современников динозавров, на археологическом участке возрастом 2900 лет. Тайник вытащили из здания, расположенного рядом с Гихоном – источником в Кедронской долине – датированного периодом второго железного века.

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Необычная находка

Останки рыб принадлежат представителям 14 семейств. Большинство из Средиземного моря – в основном это были спаровые, также известные как морские лещи, и кефалевые. Почти 40 зубов и центральных позвонков были получены из акул и скатов.

Сначала мы предположили, что зубы акулы были остатками пищи, выброшенными почти 3 тысяч лет назад. Однако при подготовке статьи к публикации наш рецензент указал, что один из зубов происходит из позднего мелового периода. То есть акула вымерла пом еньшей мере 66 миллионов лет и была современником динозавров. Мы заново проанализировали образцы: измерение органического вещества, элементного состава и кристалличности структуры подтвердили, что все зубы были окаменелостями. Изотопный состав стронция показал, что им около 80 миллионов лет. Более того их привезли издалека – возможно, из пустыни Негев,

– рассказал доктор Томас Тюткен, ведущий автор работы.



Зуб акулы Squalicorax с Иерусалимской площадки / Фото Омрі Лернау

Зубы принадлежат нескольким видам, в том числе Squalicorax – роду вымерших акул мелового периода из семейства Anacoracidae. Squalicorax в среднем достигали пяти метров в длину, питались падалью и не пережили мелового вымирания.

Во время раскопок также обнаружили более шести тонн глиняной посуды и несколько сотен сломанных глиняных печатей, известных как "буллы". Их использовали для запечатывания писем или пакетов. Поскольку останки рыб из города Давида лежали рядом с буллами, ученые не исключают связь с административным или правящим классом. Возможно, в то время коллекционирование окаменелостей было популярным среди высших слоев общества.



Схематический рисунок зубного ряда акулы на первом рисунке и фотографии окаменелых зубов акулы, найденных в городе Давида / Фото Thomas Tütken et al.

Наша гипотеза состоит в том, что зубы собирали коллекционеры. Но у нас нет никаких доказательств. В то же время мы не обнаружили никаких следов износа, которые свидетельствовали бы о том, что зубы использовали в качестве инструментов. Нет и просверленных отверстий, указывающие на то, что это были ювелирные изделия. Рынок акульих зубов существует и сегодня, поэтому, возможно, во времена железного века была тенденция к коллекционированию таких предметов,

– подытожили ученые.