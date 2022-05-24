Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе саммита рассказал, что за два года Украине удалось реализовать в сервисе "Дия" 11 документов, среди которых цифровой паспорт гражданина, который впервые в мире имеет полноценную юридическую силу.

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Федоров также рассказал об успешности использования цифрового документа и быстром и безопасном пути поделиться им через приложение "Дия". Вспомнил министр и о цифровой подписи и сертификате вакцинации, который в Украине быстро реализовали в цифровой форме и договорились о его признании в Европе.

Цель на ближайшее будущее

Михаил Федоров рассказал о 4 целях на ближайшее будущее Украины:

перевести 100% государственных услуг в онлайн;

обеспечить 95% населения качественным доступом к фиксированному и мобильному интернету;

научить 6 миллионов украинцев базовым цифровым навыкам;

и увеличить ВВП ІТ до 10%.

Цифровые успехи на войне

После полномасштабного вторжения России в Украину Министерство цифровой трансформации только усилило свою работу и сосредоточилось на важных сервисах.

Были созданы сервисы, которые помогали гражданам эвакуироваться из городов, где велись активные боевые действия. Также был создан сервис для просмотра телевидения прямо в приложении "Дия". Это сделали для того, чтобы люди имели возможность просматривать телевидение в местах, где оно отсутствует из-за уничтожения телевизионных башен.

Мы и дальше работаем над революционными цифровыми трансформациями, осуществляем автоматизацию государственных услуг и делаем их доступными в несколько кликов,

– подчеркнул Михаил Федоров.

Кейсы с использованием Starlink

Более 10000 терминалов Starlink было предоставлено Украине, и они применяются максимально эффективно во время войны в Украине. Приоритетом стало обеспечение связи ключевых объектов инфраструктуры. Впоследствии терминалы стали использовать и операторы мобильной связи для восстановления поврежденной инфраструктуры.

Украинские инженеры ежедневно рискуя жизнью тяжело работают для того, чтобы восстановить поврежденную связь и Starlink существенно помогает в этом.

Кстати, недавно Михаил Федоров рассказал о том, сколько людей ежедневно пользуются интернетом Starlink в Украине. Он подробно объяснил, как используются терминалы и как они помогают во время войны.

Цифровая армия Украины

Была создана ИТ Армия Украины, к которой присоединились тысячи киберсолдат. Она до сих пор активно воюет на цифровом фронте и в первые дни вторжения, которое происходило и в цифровом направлении, ИТ Армия остановила давление и отбила его довольно быстро. Сегодня ИТ Армия ежедневно работает, атакуя важные российские ресурсы, ища и идентифицируя оккупантов, применяя технологии искусственного интеллекта.

Украинская ИТ Армия активно отчитывается о своей деятельности. Так, недавно была атака на более 240 российских ресурсов в неделю . Это далеко не конец. Команда не собирается останавливаться на достигнутом и будет в дальнейшем защищать киберфронт и наносить врагу удары.

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Поиск российских военных

Федоров упомянул и о том, как именно Украина ищет военных из России благодаря технологии AI (искусственный интеллект). Достаточно только одного фото и система быстро находит данные о военных в интернете: аккаунты и страницы в соцсетях с доступной информацией.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 22 по 26 мая. Два года подряд из-за пандемии коронавируса форум проводили онлайн. В 2022 году участники впервые за долгое время наконец-то встретятся вживую. На встрече присутствует почти 2500 лидеров и экспертов со всего мира.