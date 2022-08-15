Сделайте свой дом умным: 12 идей для Smart Home

Круто, когда ваш дом оборудован устройствами, которыми можно управлять дистанционно. Это существенно упрощает взаимодействие как с бытовой техникой, так и с другими гаджетами, ведь регулировать и настраивать все можно через смартфон или умную централизованную панель.

Умный дом необязательно должен быть полностью автоматизирован – вы можете выбрать из сотен продуктов от большого количества производителей. Это позволяет использовать ряд технологий выборочно, чтобы лучше приспособить дом под свой образ жизни.

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Центр умного дома

Если вы планируете использовать несколько устройств умного дома и в будущем хотите увеличивать их количество – стоит сначала позаботиться о хабах. Это "мозг" вашего дома и всех умных устройств. Хороший хаб позволит вам контролировать все ваши умные технологии из одного места. На рынке существует немало разных центров управления в зависимости от ваших потребностей и кошелька.

Умное отопление и охлаждение

Одним из самых популярных способов использования технологии Smart Home является оптимизация отопления и охлаждения. Представьте себе, что вы контролируете температуру, влажность и даже поток воздуха в вашем доме с помощью мобильного устройства в любом месте и в любое время. Такие гаджеты могут существенно улучшить энергоэффективность и немного уменьшить платежи за электроэнергию или тепло.

Термостат

Умные терморегуляторы в последнее время стали очень популярны. Некоторые из этих термостатов обладают впечатляющими функциями настройки, как, например, Nest. Термостат Nest фактически "обучается" в процессе регулировки различных характеристик, которые вы вносите в температуру вашего дома. Со временем Nest начинает производить эти корректировки самостоятельно без вашего вмешательства. Например, он может понять, какая температура при каких условиях вам наиболее комфортна и будет самостоятельно следить за ее соблюдением.



Умные термостаты способны творить чудеса в вашем доме / Фото Nest

Если вам нравится более низкая температура днем ​​и выше ночью, или наоборот ваш термостат узнает об этом и будет автоматически регулировать характеристики в нужное время суток. Он также автоматически выключается при выходе из дома.

Другой популярный вариант ecobee можно использовать с несколькими дистанционными датчиками, чтобы вы могли настроить температуру в отдельных комнатах.

Вентиляция

Умные вентиляционные отверстия работают так же, как и термостаты, о которых мы писали выше. Они измеряют температуру в разных частях дома и настраиваются так, чтобы поддерживать правильную температуру в отдельных комнатах. Некоторые модели, такие как могут даже интегрироваться с интеллектуальными термостатами, таковыми.

Потолочный вентилятор

Потолочные вентиляторы включаются, когда обнаруживают людей в комнате, и выключаются, когда они выходят. Он также автоматически настраивается для поддержания в помещении нужной температуры.



Смарт вентиляторы оборудованы датчиками качества воздуха и другими функциями / Фото thegadgetflow

Если вам не нравится внешний вид, существуют версии, которые вы можете использовать почти с любым светильником по своему выбору, чтобы вы могли дистанционно контролировать и планировать скорость и свет потолочного вентилятора.

Увлажнитель воздуха для дома

Увлажнители воздуха для целого дома отлично подходят для домов в районах с очень сухой погодой или для семей, чувствительных к сухому воздуху. Существует несколько интеллектуальных систем увлажнителей воздуха, в том числе подключающихся непосредственно к водопроводу, поэтому их никогда не нужно наполнять, а некоторые имеют Wi-Fi, и за ними можно следить удаленно и управлять прямо со смартфона.

Умная кухня

Устройства Smart Home просто незаменимы на кухне. Привычная в использовании техника оборудована разумными функциями не только дарит новый пользовательский опыт, но становится более функциональной. Вы можете удаленно управлять ею или получать информацию, такую ​​как уведомление об окончании цикла стирки или выпекания прямо на смартфон.

Холодильник

Умные холодильники всегда в моде на CES (Consumer Electronics Show). Например, есть холодильники с большим сенсорным экраном, встроенным в дверцу, где вы можете заказывать продукты онлайн. Они также могут посылать на ваш смартфон фотографию внутренней части камеры для хранения продуктов, пока вы делаете покупки (удобно, если вы забыли, чего именно из продуктов вам не хватает).



Современные холодильники с умными функциями способны удивлять.

Есть и более дешевые и менее функциональные, однако не менее "умные" холодильники от других производителей, которые не имеют сенсорного экрана и камер внутри, но поддерживают приложение для смартфона. Такой холодильник, например, может извещать о перебоях в электроснабжении и необходимости замены фильтра для воды.

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Посудомоечная машина

Еще одним умным прибором, появляющимся на рынке умной кухонной техники, является посудомоечная машина. Существуют модели с поддержкой Smart Assistant, которые позволяют активировать определенные параметры, когда вы находитесь вне дома. Вы также можете просматривать статистику на своем смартфоне, которая помогает вам экономить энергию и удаленно управлять техникой.

Коммуникационная техника

Для семей, проводящих много времени на кухне, теперь есть коммуникационная техника. Одним из таких продуктов является динамик, работающий как радио. Есть особые модели для систем умного дома, либо, к примеру, Home Pod от Apple. Он использует громкую связь VoIP и звонки с мобильного телефона и позволяет разговаривать и передавать сообщения членам семьи, находящимся на улице или в другой комнате.

Безопасность

Умный замок

Одним из наиболее очевидных способов применить интеллектуальную технологию для безопасности дома являются усовершенствованные дверные замки. Очень популярным прибором в этом сегменте является Smart Lock. С помощью приложения для телефона вы можете запирать и отпирать дверь удаленно (очень удобно, если вы часто забываете действительно заперли дверь покидая дом).



Современный дверной замок можно открывать с помощью смартфона / Фото Aquara

Такой замок позволяет создавать виртуальные ключи для гостей и отслеживать, кто входил в ваш дом и выходил из него.

Камеры слежения

Говоря о безопасности дома невозможно не упомянуть о камерах слежения. Если вы часто бываете вдали от дома, система умных камер может помочь снизить стресс, связанный с безопасностью дома.

Существует множество доступных систем камер, подключаемых к Wi-Fi и удаленно управляемых с вашего мобильного устройства. Есть версии, содержащие такие функции, как датчики движения, технологии распознавания лица, видеомониторинг в реальном времени и системы оповещения.

Умный дверной звонок

Современные вариации дверной ячейки пошли далеко вперед и фактически продвинутые системы наблюдения с функциями оповещения, коммуникации и удаленного контроля. Такие устройства позволяют вам увидеть, кто стоит у вашей двери, даже если вы не находитесь с другой стороны.



Дверной звонок Xiaomi / Фото Xiaomi

Одна популярная модель SkyBell позволяет не только видеть, но и слышать посетителя у двери и говорить с ним со своего смартфона, если вы в офисе. Существуют также версии с режимом ночного видения и возможностью отключения звука.

Датчик воды и влажности

Часто владельцы домов не замечают утечки воды, пока они не нанесут серьезного ущерба. Существуют системы с датчиками, извещающими об утечке воды. Это позволит принять необходимые меры перед тем, как все станет действительно плохо.

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Детекторы дыма

Еще одной проблемой для каждого владельца дома является предотвращение и быстрое реагирование на пожар. Многие системы обнаружения дыма теперь содержат технологию подключения к Wi-Fi и оповещения через смартфон.

Более продвинутые системы могут определять дым и угарный газ, а также контролировать общее качество воздуха в доме. Такие системы можно включить для уведомлений через Bluetooth и Wi-Fi – они могут даже сообщить, когда кто-то курит в доме.