Идеально сохранился: исследователи нашли в янтаре краба, которому 100 миллионов лет

В камне из Мьянмы ученые нашли окаменелость краба, который жил во времена динозавров. Ранее считалось, что крабы появились лишь 50 миллионов лет назад.

Крошечный краб прекрасно сохранился – ученые утверждают, что на теле животного нет повреждений.

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Группа ученых из Китая, Америки и Канады обнаружила в куске янтаря окаменелость, которая изменила представление о жизни крабов. По результатам компьютерной томографии, возраст краба – 90-100 миллионов лет. Внешне животное напоминает современных крабов.

На окаменелости исследователям удалось разглядеть усики, жабры и ротовую полость.

Крошечный краб идеально сохранился / Фото Science Advances

Размер краба совсем крошечный – существо всего 5 миллиметров в длину. Ученые предполагают, что это мог быть детеныш краба, который попал в янтарь.

Ученые рассказали, что окаменевший краб не был морским или полностью наземным. Специалисты предполагают, что животное жило в пресной воде на лесной подстилке. Возможно, краб мигрировал на сушу, подобно крабам с острова Рождества.

Чем особенны эти крабы

Красные земляные крабы – символ острова Рождества. Это сухопутные существа, которые регулярно мигрируют к океану, чтобы отложить яйца. Детеныши красных крабов самостоятельно должны выбираться из воды, чтобы создать норы на берегу – домики животные создают на подстилке лесов.

Окаменелость всего 5 миллиметров длиной / Фото Lida Xing

По словам ученых, крошечный краб – это самая детальная окаменелость из всех, которые когда-либо находили.

Образец удивительный, единственный в своем роде. Он абсолютно цельный и не пропускает ни одного волоса на теле, что примечательно,

– сказал Хавьер Луке, ведущий автор исследования.

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О чем свидетельствует находка

Благодаря окаменелости исследователи выяснили, что крабы перешли с моря на сушу еще во времена существования динозавров – примерно 100 миллионов лет назад. Раньше ученые думали, что крабы сделали это позже.

В летописи окаменелости пресноводных крабов появились 50 миллионов лет назад, но это животное вдвое старше,

– отметил Луке.