Идеально сохранился: исследователи нашли в янтаре краба, которому 100 миллионов лет
Источник:Science
В камне из Мьянмы ученые нашли окаменелость краба, который жил во времена динозавров. Ранее считалось, что крабы появились лишь 50 миллионов лет назад.
Крошечный краб прекрасно сохранился – ученые утверждают, что на теле животного нет повреждений.
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Группа ученых из Китая, Америки и Канады обнаружила в куске янтаря окаменелость, которая изменила представление о жизни крабов. По результатам компьютерной томографии, возраст краба – 90-100 миллионов лет. Внешне животное напоминает современных крабов.
На окаменелости исследователям удалось разглядеть усики, жабры и ротовую полость.
Крошечный краб идеально сохранился / Фото Science Advances
Размер краба совсем крошечный – существо всего 5 миллиметров в длину. Ученые предполагают, что это мог быть детеныш краба, который попал в янтарь.
Ученые рассказали, что окаменевший краб не был морским или полностью наземным. Специалисты предполагают, что животное жило в пресной воде на лесной подстилке. Возможно, краб мигрировал на сушу, подобно крабам с острова Рождества.
Чем особенны эти крабы
Красные земляные крабы – символ острова Рождества. Это сухопутные существа, которые регулярно мигрируют к океану, чтобы отложить яйца. Детеныши красных крабов самостоятельно должны выбираться из воды, чтобы создать норы на берегу – домики животные создают на подстилке лесов.
Окаменелость всего 5 миллиметров длиной / Фото Lida Xing
По словам ученых, крошечный краб – это самая детальная окаменелость из всех, которые когда-либо находили.
Образец удивительный, единственный в своем роде. Он абсолютно цельный и не пропускает ни одного волоса на теле, что примечательно,
– сказал Хавьер Луке, ведущий автор исследования.
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О чем свидетельствует находка
Благодаря окаменелости исследователи выяснили, что крабы перешли с моря на сушу еще во времена существования динозавров – примерно 100 миллионов лет назад. Раньше ученые думали, что крабы сделали это позже.
В летописи окаменелости пресноводных крабов появились 50 миллионов лет назад, но это животное вдвое старше,
– отметил Луке.
Почему в янтаре часто находят существ
Эти камни – окаменевшая смола хвойных деревьев. В разные времена в смолу попадали насекомые, животные или растения, которые уже не могли выбраться из вязкого вещества. Впоследствии тела вместе со смолой каменели и оставались в янтаре навсегда. Именно янтарь имеет большое значение в палеонтологии – ученые постоянно находят в камнях останки, которые могут рассказать больше о древней флоре и фауне.