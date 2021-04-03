Квантовый компьютер от IBM должен ускорить открытия в области охраны здоровья и медико-биологических наук благодаря использованию высокопроизводительных вычислений в гибридном облаке, искусственного интеллекта и квантовых вычислений.

Интересно Квантовый компьютер на ионных ловушках доступен бесплатно для ученых

Клиника Кливленда получит мощную систему для осуществления вычислений

Помимо локальной квантовой системы System One, Cleveland Clinic также будет иметь доступ через облако к компьютерному парку IBM, состоящему из более 20 квантовых систем. Новый центр Discovery Accelerator будет проводить исследования в области геномики, транскриптомики отдельных клеток, здоровья населения, клинических практик, а также разработки новых химических веществ и лекарств.

Квантовый компьютер System One был представлен компанией в 2019 году. Ее самый мощный квантовый компьютер на сегодня может содержать 65 кубитов. В 2021 году IBM планирует выпустить 127-кубитный процессор IBM Quantum Eagle. А к 2023 году компания планирует представить свои первые квантовые системы на более 1 000 кубитов, и Cleveland Clinic первой среди частных пользователей получит такую систему.