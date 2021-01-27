Исследователи из IBM улучшили моделирование молекул, которые можно было бы использовать для создания новых материалов, без необходимости в дополнительных кубитах. Ученые успешно смоделировали некоторые молекулы с более высокой степенью точности.

Источник: Medium

Исследователям удалось эффективно упаковать больше информации в математические функции, которые использовались для проведения моделирования.

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Мы демонстрируем, что свойства парадигматических молекул, таких как фтористый водород (HF), могут быть рассчитаны с более высокой степенью точности на сегодняшних небольших квантовых компьютерах,

– заявили они.

Что это вообще дает и где используется

Производитель автомобилей Daimler, давний партнер IBM в области квантовых исследований, проявил большой интерес к результатам этого исследования. С 2015 года Daimler работает над модернизацией литий-ионных аккумуляторов с литий-серных – нетоксичного и легкодоступного материала, который увеличит емкость и скорость зарядки электромобилей.

Для проектирования батареи на основе новых материалов необходимо точное понимание того, какие соединения должны использоваться. Процесс включает точное описание всех характеристик молекул, составляющих соединение, а также частиц, из которых состоят эти молекулы, для моделирования того, как соединение будет реагировать в различных средах. Классические методы, которые существуют сегодня, не могут визуализировать эти симуляции с точностью, необходимой для разработки Daimler.

При чем здесь квантовые компьютеры

Квантовые компьютеры могут быстро выполнить такого рода задачи. Кубиты и их способность одновременно кодировать различную информацию позволяют квантовым алгоритмам выполнять несколько вычислений одновременно. Однако масштабирование кубитов является сложным процессом. Большинство квантовых компьютеров, в том числе IBM, работают с менее чем 100 кубитами, чего недостаточно для моделирования сложных молекул.

Некоторые свойства этих молекул обычно представляются в компьютерных экспериментах с помощью математической функции, называемой гамильтонианом.

"В настоящее время мы не можем представить достаточно орбиталей в нашем моделировании на квантовом оборудовании, чтобы коррелировать электроны, обнаруженные в сложных молекулах в реальном мире", – заявила команда IBM.

Как в IBM решили проблему мощности

Вместо того чтобы ждать появления большего квантового компьютера, способного выполнять тяжелые вычисления, исследователи решили посмотреть, что они могут сделать с технологией в ее нынешнем виде. Чтобы компенсировать ограничения ресурсов, команда создала так называемый "транскоррелированный" гамильтониан, содержащий дополнительную информацию о поведении электронов в конкретной молекуле. Таким образом, исследователи повысили точность моделирования без необходимости в дополнительных кубитах.

Этот метод является новым шагом на пути к точному расчету свойств материалов на квантовом компьютере, несмотря на ограниченные ресурсы, доступные на сегодняшний день.

Осенью 2020 года IBM представила обновленную дорожную карту развития своих квантовых компьютеров. Компания собирается в 2023 году создать квантовый компьютер со 1121-кубитовым процессором.

Долгосрочная цель IBM – построить квантовую систему на миллион кубитов. Компания рассматривает отметку в 1000 кубитов как переломный момент для преодоления препятствий, ограничивающих коммерциализацию квантовых систем.