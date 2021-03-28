Автомобильная компания Hyundai Motor вместе с Woowa Brothers начали совместный проект по разработке универсальных роботов-курьеров. Они хотят создать готовое решение для доставки еды из ресторанов и продуктовых магазинов.

Основой проекта будет разработанная компанией Woowa платформа. Работы Woowa Brothers будут выполнять заказ к месту расположения клиента со скоростью примерно 5-6 километров в час.

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Что могут новые роботы

Разработчики уже тестируют небольшую партию роботов и обещают вывести испытания и производство на новый уровень.

Программное обеспечение Woowa сейчас проходит испытания в Южной Корее. Беспилотные роботы самостоятельно обходят препятствия и находят клиента, отслеживая его смартфон. Когда робот прибывает на место, пользователь подтверждает свою личность через приложение и забирает заказ.

Hyundai обещает расширить и модернизировать эту систему и сделать роботов умнее, а сам парк Woowa — значительно больше за счет собственных производственных мощностей. Роботы научатся передвигаться в сложных условиях.

Партнеры будут собирать данные с каждого заказа, анализировать препятствия и готовить роботов к новым ситуациям. Кроме того, будет разработана интегрированная система управления, способная управлять всем парком роботов через облако. В результате Hyundai получит полноценный сервис, способный обслуживать сразу несколько районов одного города.

Новое партнерство – это часть плана Hyundai по диверсификации бизнеса. Компания постоянно пробует себя в новых проектах, связанных с робототехникой, и наращивает свои возможности в этой сфере, покупая перспективные стартапы.