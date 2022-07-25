Компанию Hyundai обвинили в использовании детского труда на одном из американских заводов

Агентство Reuters опубликовало материал, в котором обвинило корейского производителя Hyundai в привлечении нелегального детского труда на своем флагманском заводе в Алабаме, США.

Завод под названием SMART поставляет запчасти для автомобилей Hyundai и является дочерним предприятием компании. Как выяснили журналисты, руководство нанимает работников от 12 лет. Информация выплыла после того, как в Reuters узнали об исчезновении ребенка-мигранта из Гватемалы в феврале. Нашедшие 13-летнюю девочку полицейские выяснили, что она вместе со своими братьями 12 и 15 лет не ходила в школу, потому что работала на заводе. Судя по всему, источником издания является информатор внутри полиции.

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После публикации отчета Reuters компания опубликовала открытое заявление, в котором утверждает, что "не терпит незаконной практики найма на работу ни в одном подразделении Hyundai" и отрицает какие-либо обвинения в том, что она сознательно трудоустроила любого, кто не имеет права на работу.

У нас есть политика и процедуры, требующие соблюдения всех местных, государственных и федеральных законов,

– говорится в комментарии.

Hyundai говорит, что для заполнения рабочих мест полагается на агентство временной работы и ожидает, что оно "будет придерживаться закона во время найма и размещения работников в его помещениях".

Пока журналисты не смогли выяснить, сколько именно детей работало в SMART и сколько им платили. Несколько несовершеннолетних детей иммигрантов и остались без школы, чтобы работать долгие часы на фабрике, чтобы выжить. Неясно и то, будет ли какое-либо государственное учреждение предъявлять обвинения против Hyundai или SMART.

Потребители должны быть возмущены. Они должны знать, что эти автомобили строятся, по крайней мере частично, рабочими, которые являются детьми и должны ходить в школу, а не рисковать жизнью и здоровьем, потому что их семьи отчаянно нуждаются в доходах.

– заявил агентству Reuters Дэвид Майклс, бывший помощник министра труда по безопасности и гигиене труда.

В Hyundai не ответили на запросы о комментарии для Reuters. Издание отмечает, что этот скандал может негативно сказаться на дальнейшей репутации компании, которая как раз собралась расширять свое присутствие в США.