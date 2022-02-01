Хватит на целый день: 5 правил долговременной работы смартфона

Не вовремя разряженный аккумулятор телефона способен не только испортить настроение, но и стать немалой проблемой. Современные смартфоны не часто могут похвастаться большой автономностью, однако мы подскажем, как заставить работать смартфон хотя бы несколько дней, если это критично нужно.

Конечно можно носить с собой павербанк или зарядное устройство, и при случае всегда подзаряжать смартфон. Но все же часто на зарядку элементарно не хватает времени, а павербанк может быть не всегда под рукой. Как же действовать в такой ситуации? Сегодня мы расскажем вам о том, как можно существенно сэкономить заряд батареи вашего телефона.

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Что такое режим экономии энергии

Наши смартфоны имеют множество разнообразных полезных функций, среди которых и режим экономии энергии. Это специальная функция, которая позволяет сохранить смартфон в рабочем состоянии при низком заряде аккумулятора.

Когда устройство переходит в этот режим, его функционал серьезно снижается. Часть наиболее энергозатратных процессов выключается, а частота процессора снижается. Режим энергосбережения может включаться вручную или автоматически, когда достигается определенный процент заряда аккумулятора.



Режим экономии энергии спасет, если доступа к зарядке нет / Фото Unsplash

Активировав режим сохранения энергии вы заметите, что смартфон сразу снизит яркость экрана, а ожидаемое время работы от аккумулятора существенно возрастет.

Что отключает режим экономии энергии

: Некоторые производители добавляют сразу несколько режимов энергосбережения, среди которых есть стандартный и максимальный или же режим ультраэкономии.

Интересно, что многие пользователи не очень любят режим экономии энергии на смартфоне, ошибочно полагая, что он наоборот быстрее садит батарею. Но это абсолютная чушь. Вот что отключается на смартфоне в режиме экономии энергии:

Фоновое обновление программ . Если у вас включено автообновление, то в этом случае оно не будет работать. Нужно обновлять программы вручную.

. Если у вас включено автообновление, то в этом случае оно не будет работать. Нужно обновлять программы вручную. Загрузка почты . Почтовые программы будут отправлять сообщения гораздо реже или не отправлять их вовсе. Обычно смартфон проверяет сервер раз в 5 – 10 минут. Теперь вам придется вручную проверять входящие сообщения.

. Почтовые программы будут отправлять сообщения гораздо реже или не отправлять их вовсе. Обычно смартфон проверяет сервер раз в 5 – 10 минут. Теперь вам придется вручную проверять входящие сообщения. Голосовой помощник . Смартфон выключает активацию голосом. Это происходит из-за деактивации функции фонового прослушивания окружения. Так происходит и в iPhone, и Android.

. Смартфон выключает активацию голосом. Это происходит из-за деактивации функции фонового прослушивания окружения. Так происходит и в iPhone, и Android. Снижается производительность процессора. Тактовая частота процессора падает и смартфон начинает работать медленнее путем снижения энергопотребления.

Важно отметить, что чем раньше вы активируете режим экономии энергии, тем эффективнее он будет работать. Понятно, что активировав этот режим при 100% заряда аккумулятора, вы сможете как можно дольше пользоваться своим смартфоном.



Как включить режим экономии энергии / Фото 24 канала

Режим экономии может спасти ваш день, если вы вышли на работу и внезапно обнаружили, что забыли зарядку или павербанк. Рекомендуем не затягивать с активацией этой функции и настроить ее на автоматическое включение при достижении 30% заряда батареи.

Последняя возможность сэкономить заряд, когда в аккумуляторе остается около 20% – именно этим пренебрегают владельцы смартфонов. Включая экономию заряда на 10%, шансов увеличить время работы у смартфонов почти не остается – в сухом остатке вы сможете продлить жизнь устройства на 20 – 25 минут. А вот при активации на 20% аккумулятор может выдать час дополнительного времени, а то и больше.

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Ультраэкономия для экстремальных ситуаций

Многие смартфоны имеют расширенный режим экономии энергии, который часто называется режим ультраэкономии. В этом сценарии ваш смартфон практически превращается в обычный телефон с сенсорным экраном, который способен лишь звонить и отправлять SMS-сообщения.

Остальные ненужные функции отключаются или же ограничиваются, чтобы перенаправить все ресурсы на критическое увеличение автономности устройства. Такой режим может пригодиться в поистине экстримальных ситуациях, если вы оказались далеко от цивилизации без доступа к электричеству, а поддерживать связь с внешним миром просто необходимо.



Режим ультраэкономии энергии спасет в экстремальных условиях / Фото 24 канала

Как сэкономить заряд на телефоне

Если же вы желаете, чтобы ваш телефон экономнее потреблял ресурсы, вы можете настроить его соответственно. Можно вручную отключить некоторые неважные функции, чтобы сэкономить заряд. Что можно отключить?

Живые обои . Анимации заставок тратят много энергии.

. Анимации заставок тратят много энергии. Автоповорот экрана . Датчик постоянно работает, из-за чего увеличивается расход батареи.

. Датчик постоянно работает, из-за чего увеличивается расход батареи. Светлая тема оформления . Если у вас IPS-экран, то пользы в этом нет, а вот с OLED-экранами это работает.

. Если у вас IPS-экран, то пользы в этом нет, а вот с OLED-экранами это работает. Активные беспроводные соединения . Если ваш смартфон подключен через Bluetooth к фитнес-браслету или используется Wi-FI, GPS или мобильный интернет, то можете смело отключать эти модули – смартфон проживет немного дольше.

. Если ваш смартфон подключен через Bluetooth к фитнес-браслету или используется Wi-FI, GPS или мобильный интернет, то можете смело отключать эти модули – смартфон проживет немного дольше. Фоновые программы. Обратите внимание на запущенные в фоне приложения: процессы остаются открытыми долгое время, расходуя заряд батареи.

Можно ли заряжать телефон в режиме энергосбережения

Многие пользователи переживают, что смартфон, который постоянно находится в режиме экономии заряда, может начать работать хуже. Особенно когда в этом режиме он заряжается.

Поспешим вас успокоить: вы можете использовать режим экономии заряда постоянно, ведь энергосбережение влияет только на фоновые функции и работу датчиков. Он не касается батареи, поэтому негативных последствий не будет.

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Единственный минус – неполноценная работа смартфона. Все-таки согласитесь: лучше, когда смартфон работает на все 100 без каких-либо ограничений, и функции включаются автоматически, а не вручную, однако, если вам действительно нужны несколько лишних часов работы такой ценой – пользуйтесь спокойно.