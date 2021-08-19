Процесс производства голубого водорода обещал экологичность и чистоту. По крайней мере, так уверяли компании, которые его поставляют. Однако ученые Корнельского и Стэнфордского университетов с ними не согласны. Они провели собственные исследования и анализы.

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Фальшивая чистота

Согласно выводам ученых, голубой водород не может считаться заменой традиционным видам топлива – углю, нефти и газу – поскольку создает еще больше парниковых выбросов. В целом водород ответственен за выбросы около 830 миллионов тонн углекислого газа в год.

Сегодня водород используют в качестве топлива в транспорте и энергетике. Разделяют его на три вида:

Белый (природного происхождения).

Серый.

Коричневый.

Голубой.

Зеленый.

И другие малораспространенные.

По информации Научного центра Европейского Союза на серый в 2020 году приходилось 95 процентов всего объема водорода, который производит человечество. Получают его из метана в процессе сжигания, а серым называют потому, что производство приводит к огромным выбросам СО 2 . Такая же ситуация и с коричневым, который получают из угля или нефти. Голубой же, в отличие от предыдущих двух, всегда считали значительно чище, так как при его создании углекислый газ не выбрасывают в атмосферу, а улавливают. Однако для его производства все равно используется природный газ.



График соотношения углекислого газа и метана при сжигании (изготовлении) различных видов топлива / Фото Robert W. Howarth, Mark Z. Jacobson

График, который предлагают ученые, показывает нам соотношение углекислого газа (желтый цвет) к метану (красный цвет). При этом известно, что метан оказывает в десятки раз большее влияние на парниковый эффект, чем СО 2 .

Как видно из представленных данных, серый и голубой водород оставляют после себя колоссальное количество метана – больше, чем нефть, газ или уголь, которые выделяют в большей степени СО 2 .

. Вместе с тем технологии улавливания углекислого газа, судя по всему, не работают в той мере, как заявляли. Голубой водород создает лишь на 9-12 процентов меньше выбросов СО 2 , чем серый.

, чем серый. Таким образом, подытоживают ученые, производство голубого водорода на 20 процентов "грязнее", чем сжигание газа и угля, и на 60 процентов – сжигание дизельного топлива.

Зеленый водород – чистый, но недосягаемый

Лучшим вариантом выглядит зеленый водород. Получают его путем электролиза воды. Для этого необходимо, собственно, сама вода, электролизеры и электричество, которое получают исключительно из возобновляемых источников – ветра или солнца. При этом его производство не оставляет после себя следа в виде углекислого газа или метана.

Сегодня зеленого водорода создают крайне мало. Это скорее демонстрационные образцы, чем массовое промышленное производство. Проблема такого подхода в его дороговизне. Недешевыми являются как электролизеры, так и электроэнергия. Кроме того, в процессе теряется большое количество этого электричества из-за несовершенства современных технологий. Этот бизнес пока является нерентабельным.

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