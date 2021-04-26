Чем особенна яркая звезда AG Carinae

Особенностью звезды является туманность вокруг, которая была выброшена в результате нескольких извержений, произошедших за последние 10 лет. Ширина этой туманности – 5 световых лет, что равнозначно расстоянию от солнечной системы до ближайшей к нам звезды Альфа Центавра.

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Интересно, что масса выброшенного вещества, которое появилось в виде туманности, в 10 раз превышает массу Солнца. По оценкам, вес AG Carinae в 70 раз превышает вес нашей родительской звезды, при этом жизненный цикл AG Carinae в разы меньше.



Звезда AG Carinae с туманностью вокруг себя / Фото NASA / Hubble

Снимок был сделан в видимом и ультрафиолетовом диапазоне. Подобное можно сделать только во время наблюдений из космоса, так как световые волны от объектов, находящихся на таком большом расстоянии, искажаются при достижении поверхности Земли.

Что еще известно о звезде AG Carinae

Поскольку эта звезда является голубой переменной, с разной периодичностью у нее возникают вспышки, которые по своей мощности сопоставимы с миллионом Солнц. В связи с этим запасы "топлива" таких звезд быстро истощаются и живут они от 5 до 6 миллионов лет. При этом период жизни таких звезд, как Солнце достигает 10 миллиардов лет. От нашей системы AG Carinae находится на расстоянии в 20 тысяч световых лет.

Расположение звезды AG Carinae: смотрите видео

Интересный факт! Космическая обсерватория Hubble была выведена на орбиту 24 апреля 1990 года на борту шаттла Discovery.