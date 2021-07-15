NASA проведет операцию по спасению "Габбла": специалисты обнаружили возможную причину поломки

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщили о том, что специалистам удалось установить возможную проблему, из-за которой космический телескоп "Хаббл" около месяца назад перешел в безопасный режим. Сегодня, 15 июля, команда "Хаббла" попытается включить резервный комплект оборудования, чтобы вернуть телескоп к работе.

Причина сбоя в работе телескопа

Сбой связан с компьютером полезной нагрузки, который расположен в узле SI C&DH (Science Instrument Command and Data Handling). Он контролирует, координирует и отслеживает научные инструменты.

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После возникновения проблемы в компьютере полезной нагрузки все научные приборы автоматически перешли в безопасный режим. После многих дней тестов и безуспешных попыток вернуть "Хаббл" в рабочее состояние инженерам NASA, похоже, удалось установить причину сбоя.

Как NASA собирается чинить "Хаббл"

Проблема связана с модулем управления питанием Power Control Unit (PCU), который также расположен в узле SI C & DH. Этот модуль содержит регулятор мощности, который подает постоянное напряжение на приборы. Кроме того, есть защитная цепь, которая отслеживает параметры напряжения. Сбой мог возникнуть в одном из этих двух компонентов.

Команды с Земли не позволили перезапустить PCU, поэтому принято решение о переключении на резервную часть SI C&DH, которая также содержит модуль управления питанием. Эту процедуру планируется выполнить сегодня, 15 июля. В случае успеха через несколько дней "Хаббл" вернется к работе.

После перехода на резервное оборудование у основного узла SI C & DH не останется дублера. И если он сломается, то это будет конец для "Хаббла". Однако сейчас для NASA приоритетная задача вернуть телескоп к работе.