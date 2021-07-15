Причина сбоя в работе телескопа
Сбой связан с компьютером полезной нагрузки, который расположен в узле SI C&DH (Science Instrument Command and Data Handling). Он контролирует, координирует и отслеживает научные инструменты.
Интересно Фантастическая красота: россыпь звезды в Малой Магеллановой Туманности
После возникновения проблемы в компьютере полезной нагрузки все научные приборы автоматически перешли в безопасный режим. После многих дней тестов и безуспешных попыток вернуть "Хаббл" в рабочее состояние инженерам NASA, похоже, удалось установить причину сбоя.
Как NASA собирается чинить "Хаббл"
Команды с Земли не позволили перезапустить PCU, поэтому принято решение о переключении на резервную часть SI C&DH, которая также содержит модуль управления питанием. Эту процедуру планируется выполнить сегодня, 15 июля. В случае успеха через несколько дней "Хаббл" вернется к работе.
После перехода на резервное оборудование у основного узла SI C & DH не останется дублера. И если он сломается, то это будет конец для "Хаббла". Однако сейчас для NASA приоритетная задача вернуть телескоп к работе.