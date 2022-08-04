Удар, откуда не ждали: Huawei закрыла фирменный интернет-магазин в россии

Понять Huawei очень тяжело. Компания не ушла с рынка россии официально, но в какой-то момент остановила поставки. Позже возобновила, но игнорировала запросы местных компаний на поставку оборудования. Теперь закрылся интернет-магазин.

Как сообщают на странице компании, с 10 часов утра 1 августа официальный интернет-магазин VMALL больше не обслуживает клиентов. Кроме того, прекратило работу и аналогичное мобильное приложение HUAWEI VMALL.

Интересно А что случилось: Huawei остановила продажи оборудования в Россию и не реагирует на запросы о поставках

Что известно

Компания пообещала доставить все заказы, сделанные до объявления о закрытии магазина, а на приобретенные ранее товары продолжит действовать гарантия.

Причины остановки онлайн-продаж китайский производитель сообщать не стал и не упомянул, является ли закрытие постоянным или временным. При этом онлайн-магазин Consumer Huawei продолжает работу.

Следует отметить, что ещеСначала бизнес-партнеры приняли решение о закрытии части офлайновых магазинов, продававших продукцию. Затем в конце июля стало известно, что Huawei вдвое сократила количество внештатных российских сотрудников и перестала набирать новых.

Китайские компании сегодня находятся в достаточно сложном положении.

С одной стороны, им стало невыгодно вести бизнес с оккупантами из-за проблем в логистике, расчетах, платежеспособности местного населения.

А с другой – есть китайские власти, которые продолжают играть в дружественные отношения с путиным и в случае официального выхода компании с рынка могут обратить на нее дополнительное внимание, применить собственные санкции и давление.

Поэтому производители пытаются балансировать, сокращая деятельность, но не уходя из россии полностью.