Компания Huawei представила в Украине новую систему Huawei WiFi Mesh, имеет тридиапазонное покрытие со скоростью до 2 200 Мбит/сек. Рассказываем, как работает система и как она поможет вам быстро приготовить дома безопасный доступ к интернету без пароля.

Что такое mesh-сеть и как она работает

Mesh-сеть – это одноранговая система, нагрузка в которой распределена между несколькими равноправными точками доступа, которые раздают беспроводной сигнал в общей сети.

Суть технологии в том, что, подключив одну точку доступа к интернету или к существующей сети (проводной или беспроводной), созданной с помощью роутера, остальные элементы системы автоматически подхватывает ее сигнал и работает с теми же настройками.

Обычно в комплекте оборудование для mesh-сети не одно устройство, а два или более. Если не вдаваться в детали, то каждое из них – это аналог обычного Wi-Fi-роутера.

Все модули mesh-системы равноправны, поэтому подключить ее к роутеру или через кабель провайдера к интернету можно с любого из них. В итоге мы получаем несколько равнозначных источников Wi-Fi-сигнала, которые не нужно настраивать отдельно, в отличие от Wi-Fi-репитеров. Это особенно актуально для домашних условий (в большой квартире или доме), а также в офисе.

К тому же, если при подключении к репитерам скорость Wi-Fi падает по сравнению с основным источником, даже если вы находитесь рядом с устройством, то в mesh-системе скорость передачи сигнала максимальная и стабильная.

Новые фишки и особенности Huawei WiFi Mesh

С помощью системы Huawei WiFi Mesh вы максимально просто и быстро настроите надежную домашнюю Wi-Fi-сеть. В системе 3 роутера, каждый из которых поддерживает 3 диапазона:

2,4 ГГц;

5 ГГц (низкая частота);

5 ГГц (высокая частота), что обеспечивает стабильную скорость до 2 200 Мбит/с (используется для высокоскоростной связи между роутерами. Это не приводит к потерям скорости, в отличие от Dual-band (2.4 +5 ГГц) mesh-систем).

Если же вам захочется настроить домашнюю LAN-сеть, то конфигурация из 4-х гигабитных ethernet-портов на каждом из роутеров обеспечивает высокую пропускную способность и высокую скорость распространения файлов в сети.

Каждый из 3 роутеров Huawei WiFi Mesh имеет 6 независимых мощных усилителей, а также приемники сигнала, повышают силу передачи сигнала и его качество. Между тем специальный алгоритм исправления ошибок LDPC делает защиту роутера от помех еще более эффективной.

Кстати, все роутеры оснащены четырехъядерным процессором Gigahome с тактовой частотой 1,4 ГГц. Вычислительная мощность каждого роутера достигает 12 880 DMIPS с памятью 256 МБ. Такая серьезная "начинка" гарантирует стабильное интернет-соединение даже при одновременном подсоединении к сети большого количества устройств.

Зона покрытия каждого роутера достигает 120 квадратных метров, а технология бесшовного роуминга и управления диапазоном частот гарантируют оптимальное Wi-Fi-соединение. Все это обеспечивает бесперебойное Wi-Fi покрытие на территории более 300 квадратных метров. Будьте уверены: стабильность соединения будет сохраняться при перемещении по квартире или дому, ведь система автоматически переключит устройство, подключенное к сети, на самый эффективный диапазон Wi-Fi или точку доступа.

Система Huawei WiFi Mesh поможет настроить надежный доступ к интернету в большой квартире, доме или офисе. Настроить систему быстро и легко. Вам надо будет сделать буквально 3 шага:

скачать приложение Huawei AI Life;

подключить и настроить любой маршрутизатор (по простым указаниям в приложении);

подключить дополнительные маршрутизаторы.

После этого можете расположить роутеры где угодно – они автоматически соединятся, чтобы создать бесшовный Wi-Fi.

Безопасный интернет без пароля и приложение для настроек

Конечно, домашняя Wi-Fi сеть должна быть защищена надежным паролем, который делает невозможным доступ к ней посторонних лиц. Однако сложность пароля для защиты доставляет немалые хлопоты. Вспомните, сколько раз вы повторяли свой длинный пароль друзьям, которым понадобился доступ к сети. С Huawei WiFi Mesh вы забудете обо всех этих переспросах.

В системе WiFi Mesh от Huawei реализована превосходная технология Huawei Share, которая обеспечивает быстрый и безопасный доступ к интернету без всяких паролей. Все, что нужно для подключения к сети – это Android-смартфон с поддержкой NFC. Вы разблокируете гаджет, прикладываете его к роутеру – и получаете доступ к интернету. Это просто идеальный способ подключения гостей к вашей Wi-Fi-сети.

И можете не беспокоиться за ее безопасность, ведь за это в Huawei WiFi Mesh отвечает сертифицированная в ЕС технология Huawei HomeSec. Она предотвращает несанкционированный доступ, автоматически распознавая попытки проникновения и блокируя доступ к сети, что позволяет уберечь личную информацию (персональные данные из мессенджеров и платежных систем) от взлома.

В довершение mesh-система Huawei WiFi имеет удивительно удобное приложение Huawei AI Life для управления настройками. Здесь вы можете изменить режим Wi-Fi и ограничить скорость. С помощью приложения можно также управлять соединениями (гостей или детей) и устанавливать временные лимиты на доступ к сети детских гаджетов. (Очень удобный способ реализации функций родительского контроля.)

Цена в Украине и дата начала продаж

Система Huawei WiFi Mesh станет доступной для покупки в Украине 9 апреля. Приобрести ее можно будет в вариантах с 2 и 3 роутерами. Стартуют продажи с:

5 999 гривен за двухроутерную систему,

8 999 гривен за набор с 3 роутерами.

Кстати, с 9 до 30 апреля будет действовать акционное предложение, в рамках которого, купив любой вариант системы Huawei WiFi Mesh, вы получите в подарок электронные весы Huawei Scale 3.