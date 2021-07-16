"Умные" часы Huawei Watch 3 официально появились в Украине – характеристики и цена

Компания Huawei представила в Украине новую линейку своих "умных" часов на основе новой фирменной платформы HarmonyOS 2. В линейку вошли Huawei Watch 3 и Huawei Watch 3 Pro, обе модели уже доступны украинским пользователям.

Обновленная версия ОС обеспечивает удобство в использовании и расширяет возможности умных устройств благодаря улучшенному взаимодействию, независимому подключению и универсальности.

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Особенности новой серии Huawei Watch 3

Помимо функций мониторинга здоровья и тренировок, а также сверхдлительного времени автономной работы, часы линейки Huawei Watch 3 отныне могут измерять температуру кожи. А благодаря новым опциям, среди которых мониторинг мытья рук и детектор падения, гаджет поможет пользователям следить за ходом тренировок и состоянием здоровья.

Huawei Watch 3 в версиях Active может похвастаться стальным корпусом, стеклом Gorilla Glass и пластиковым или кожаным ремешком. Huawei Watch 3 Pro в версии Classic получил титановый корпус, сапфировое стекло и кожаный ремешок.

Часы получили экраны AMOLED, GPS eSIM, который позволяет принимать и совершать звонки. Автономно базовые часы могут проработать 3 дня в интеллектуальном автоматическом режиме и 14 дней в режиме энергосбережения, а версия Pro – 5 дней в интеллектуальном автоматическом режиме и 21 день в режиме энергосбережения.



Huawei Watch 3

Среди функций для заботы о здоровье:

измерение температуры;

круглосуточное отслеживание пульса;

уровня кислорода в крови (SpO2);

и другие функции.

Поддерживается более 100 видов физической активности и тренировок, включая 19 профессиональных режимов, тренировки в помещении и на открытом воздухе. Шесть наиболее популярных видов спорта смарт-часы распознают автоматически.

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Цены и доступность

Huawei Watch 3 доступен в версии Active, зато Huawei Watch 3 Pro – в Classic. В Украине смарт-часы серии Huawei Watch 3 доступны для предварительного заказа с 15 июля.

Рекомендуемые цены:

Watch 3 – 12 999 гривен;

Watch 3 Pro – 14 999 гривен.

Покупатели, которые оформят предзаказ в период с 15 июля до 1 августа включительно, получат в подарок TWS-наушники FreeBuds 4i.