Huawei взломала и похитила данные австралийской телекомпании в 2012 году – Bloomberg

Агентство Bloomberg опубликовало результаты журналистского расследования, согласно которому компания Huawei в 2012 году совершила кражу данных одного из крупных операторов связи в Австралии.

Huawei отказалась комментировать эти обвинения. Представители компании считают, что расследование не предоставляет никакой конкретики.

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Что произошло в 2012 году

Как пишет Bloomberg, Huawei распространила вредоносный код в 2012 году, чтобы взломать системы австралийской компании Secret Australia Telecom.

Прислали его через официальное обновление оборудования.

Обновление превратило мощности компании в инструмент для прослушивания и позволило записывать все коммуникации.

Эти данные затем отправлялись в Китай .

. Обновление также включало механизм самоуничтожения кода.

Информацию о взломе подтвердили семеро бывших сотрудников органов безопасности, получивших соответствующие брифинги от спецслужб США и Австралии в период с 2012 по 2019 годы.

После долгих расследований, австралийские спецслужбы определили, что за атакой стояли шпионские службы Китая, которые проникли в ряды технических специалистов Huawei. Они помогали поддерживать оборудование и запускали обновления телекоммуникационных систем.

Несмотря на отсутствие прямых доказательств причастности Huawei к шпионской деятельности, Австралия и США начали постепенно отказываться от использования оборудования компании в сетях операторов, а риторика чиновников становилась все жестче. В итоге было принято решение ввести против Huawei санкции.

Таким образом в 2019 году США включили Huawei в черный список предприятий, которым ограничили доступ к американским технологиям. В 2020 году санкции ужесточились, и доступ Huawei к любому оборудованию, произведенному с использованием технологий США, оказался полностью заблокированным.