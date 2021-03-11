В конце 2020 года компания Huawei начала продажи настольного компьютера MateStation B515. Он поставляется в комплекте с монитором, мышью и клавиатурой. Сейчас Huawei представила свою первую ультратонкую проводную клавиатуру.

Эта клавиатура как раз и входила в комплект поставки Mate Station B515, а сейчас она доступна для покупки отдельно. Ранее компания выпустила в Европе свой первый монитор.

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Характеристики Huawei

Клавиатура подключается к разъему USB-A. Девайс получил полноразмерную конструкцию с 110 клавишами, ход которых составляет 2,5 мм.

Над цифровым блоком разместили кнопки блокировки/разблокировки, выхода на рабочий стол, запуска калькулятора и поисковика.

Клавиатура имеет 4 светодиодных индикатора для FN, Num Lock, Cap Lock и Scroll Lock. Габариты клавиатуры составляют 421,1 x 111,25 x 17,05 мм. Вес клавиатуры Huawei – полкилограмма.

Цена

Клавиатура Huawei поступит в продажу только в черном цвете. Ее стоимость составит 46 долларов (1 300 гривен).