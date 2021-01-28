Компания Huawei пополнила свой ассортимент еще одной новинкой – электрической бритвой Dynacare Turbo Six-Blade Shaver. Устройство получило компактный цельнометаллический корпус с защитой от воды, авторегулировку скорости вращения лезвий и поддержку экосистемы умного дома.

Источник: Gizmochina

Конструкция новинки включает шесть лезвий с максимальной скоростью вращения 6500 в минуту, изготовленных из тонкой высококачественной стали.

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Особенности Dynacare Turbo Six-Blade Shaver

Корпус электробритвы обладает размерами 121x33x33 мм, весит всего 122 грамма и защищен от попадания воды по стандарту IPX7, благодаря чему можно промывать прибор во включенном состоянии. Электронная система управления включает интеллектуальный алгоритм, способствующий автоматическому ускорению лезвий при "соприкосновении" с густой щетиной.



Электробритва Huawei Dynacare Turbo Six-Blade Shaver

Заявленная автономность электробритвы составляет до одного месяца, а поддержка технологии быстрой зарядки через порт USB Type-C позволяет "раскачать" АКБ до 100% всего за час. Новинка поддерживает экосистему Huawei Eco Smart Life, что позволяет отслеживать заряд аккумулятора, состояние лезвия, а также изменять режим работы с помощью мобильного приложения.

Цена

Электробритва Huawei Dynacare Turbo Six-Blade Shaver уже поступила в продажу в Китае по цене 30 долларов (≈845 гривен).