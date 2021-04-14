Об этом утверждают СМИ, ссылаясь на свои источники. Huawei планирует конкурировать с той же Xiaomi, ну и, конечно, с американской компанией Tesla.

Интересно Huawei стала крупнейшей частной компанией Китая

Что известно о планах Huawei

Компания планирует инвестировать миллиард долларов в исследование технологий автопилота и батарей для электрокаров. Для сравнения, в Xiaomi говорят, что планируют вложить 10 миллиардов долларов инвестиций в свой проект.

Сейчас Huawei ведет переговоры с тремя китайскими производителями. В партнерстве с одним из них компания запустит производство своего автомобиля.

Журналисты говорят, что проект по созданию своего автомобиля является выгодной идеей. В Китае ежегодно продают 30 миллионов авто. Поэтому даже на родном рынке Huawei может получить неплохую прибыль.

Даже если мы заработаем 1500 долларов (10 000 юаней) с одной проданной машины – это уже будет неплохим результатом,

– сказали в Huawei.

Правда конкурентов на рынке сейчас хватает. Помимо всемирно известной Tesla, которая много лет на рынке, на китайском рынке много крупных и локально известных новых производителей, например, Nio и Xpeng, эти компании продают десятки тысяч авто каждый год.

На этот рынок со своими решениями планируют выйти также Baidu и Geely.