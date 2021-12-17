Найденные на сайте компании документы свидетельствуют о тесном сотрудничестве с госструктурами Китая. Как именно служебные документы оказались сначала в публичном доступе на сайте производителя, а затем в распоряжении журналистов, издание не уточняет. Однако, судя по ним, компания работала над системами "умных тюрем" и слежения за "голосовыми отпечатками".

Интересно Samsung поддержит клиентов с нарушениями слуха: какую инициативу запускает компания

Что сделала Huawei

Журналисты проанализировали более 100 презентаций на китайском языке с 2016 по 2018 годы, которые находились в публичном доступе на сайте Huawei: при этом многие документы имеют статус "конфиденциальных".

В них компания рассказывает о проекте слежения за людьми.

Компания удалила эти документы со своего сайта в декабре 2020 года.

Согласно полученным данным, Huawei совместно с властью Китая и рядом других компаний с 2014 года разрабатывала технологии идентификации людей по голосу и с помощью распознавания лиц , в том числе системы адресного слежения за политическими деятелями, а также системы для идеологического перевоспитания и контроля за рабочими в тюрьмах.

, в том числе системы адресного слежения за политическими деятелями, а также системы для идеологического перевоспитания и контроля за рабочими в тюрьмах. Журналисты предполагают, что целевой аудиторией презентаций были представители силовых ведомств Китая.

Система распознавания голоса

Эта технология способна идентифицировать людей, сравнивая их голоса с "голосовыми отпечатками", которые содержатся в базе данных. База голосов может пополняться записями телефонных разговоров и с использованием приложений для смартфонов – здесь, вероятно, речь о подслушивании и записи окружения человека с помощью его телефона.

Презентация не дает точного ответа на вопрос, возможно ли использование техники Huawei для сбора данных. Также неизвестно, участвует ли компания в сборе такой базы данных.

Технология идентификации по голосу разработана, чтобы помочь властям анализировать записи голосов "в интересах национальной безопасности", написано в презентационных материалах. Под интересами "национальной безопасности" в Китае имеются в виду запреты на политическое инакомыслие, религиозные собрания, поддержку политики Гонконга и Тайваня, вопросы этнических отношений и экономической стабильности, уточняет издание.

Слежение за заключенными

Компания также разрабатывала системы комплексного слежения за заключенными в китайских тюрьмах. Как предполагают журналисты, она использовалась для контроля распорядка дня и оценки поведения заключенных. В частности, уйгуров, которых в 2017 году массово арестовывали, подвергали пыткам и помещали в тюрьмы.

Программное обеспечение, разработанное при активном участии Huawei, не просто следило за поведением заключенных, но, судя по слайдам, определяло некое подобие социального рейтинга.

Согласно презентации, автоматизированная система "умных тюрем" учитывала оценки, полученные заключенными на уроках перевоспитания, отслеживала производительность труда и заработок каждого человека, которого контролировала. Система была внедрена в тюрьмах Внутренней Монголии и провинции Шаньси.

Проект разрабатывался Huawei совместно с компанией Shanghai Huawei Technology.

Слежение по геолокации и использование камер наблюдения

Система слежения за людьми с использованием средств геолокации позиционировалась Huawei как инструмент контроля "политически активных лиц, представляющих интерес", а также людей, подозреваемых в совершении преступлений.

В презентации сказано, что система может предусматривать совершение преступлений с помощью анализа данных наблюдения за людьми.

Кроме камер видеонаблюдения система следит за подозреваемыми с помощью MAC-адресов телефонов, которые получает от точек доступа Wi-Fi и спецтехники.

Система уже используется полицией в провинции Гуандун – самой густонаселенной провинции Китая, следует из текста презентации.

Этот проект Huawei разрабатывала совместно с компанией PCI-Suntek Technology.

Биометрическая слежка

Huawei также разработала проект биометрического слежения Huawei-4D Vector. Область применения этой технологии крайне широка: поиск офисных сотрудников, которые пренебрегают обязанностями, слежение за покупателями, создание биометрических и социальных портретов людей на основе анализа одежды, внешности и количества посещений магазинов, рекламный трекинг.

Технология разработана совместно с компанией 4D Vector из Нанкина.

Реакция Huawei

Даже в Китае подобные системы вызывают споры. Из-за давления общества в октябре Huawei и другие крупные китайские технологические компании публично пообещали не злоупотреблять распознаванием лица и другими технологиями наблюдения.

Представители компании много раз отрицали участие в притеснениях уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. В найденных журналистами документах содержатся косвенные подтверждения, что системы видеонаблюдения, разработанные при участии компании, использовали в столице автономии Урумчи и других городах во время массовых задержаний уйгуров в 2017 году.

Партнер Huawei в этом проекте – стартап DeepGlint. Компания находится в санкционном списке Министерства торговли США по обвинению в притеснениях уйгуров.

Журналисты The Washington Post показали расследование представителям Huawei. Но они опять все возразили: им якобы ничего не известно о проекте, упомянутом в отчете Washington Post.