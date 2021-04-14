Про це стверджують ЗМІ, посилаючись на свої джерела. Huawei планує конкурувати з тою ж Xiaomi, ну і, звісно, з американською компанією Tesla.

Цікаво Huawei стала найбільшою приватною компанією Китаю

Що відомо про плани Huawei

Компанія планує інвестувати мільярд доларів на дослідження технологій автопілота і батарей для електрокарів. Для порівняння, в Xiaomi кажуть, що планують вкласти 10 мільярдів доларів інвестицій у свій проєкт.

Зараз Huawei веде переговори з трьома китайськими виробниками. У партнерстві з одним з них компанія запустить виробництво свого автомобіля.

Журналісти кажуть, що проєкт зі створення свого автомобіля є вигідною ідеєю. У Китаї щорічно продають 30 мільйонів авто. Тож навіть на рідному ринку Huawei може отримати непоганий прибуток.

Навіть якщо ми заробимо 1500 доларів (10 000 юанів) з однієї проданої машини – це вже буде непоганим результатом,

– сказали в Huawei.

Щоправда конкурентів на ринку нині вистачає. Окрім всесвітньовідомої Tesla, яка багато років на ринку, на китайському ринку багато великих і локально відомих нових виробників, наприклад, Nio і Xpeng, ці компанії продають десятки тисяч авто щороку.

На цей ринок зі своїми рішеннями планують вийти Baidu і Geely.