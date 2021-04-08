Подразделение Huawei Consumer Business Group в Украине продемонстрировало значительные результаты. Так, поставка носимых устройств Huawei в Украине за прошлый год выросла на 51 процент.

Достижения Huawei в Украине за последний год

Сегодня компания Huawei входит в пятерку самых популярных брендов умных часов и браслетов в Украине, а ее продукцию можно приобрести в более 1 000 украинских магазинов техники.

Часы Watch Fit, которые представили осенью 2020 года, стали лидером продаж в Украине в категории умных часов в конце февраля 2021 года. Гаджет оснастили большим количеством фитнес-функций: можно измерить кислород в крови, частоту сердечных сокращений, проанализировать стресс и сон, делать дыхательные упражнения для расслабления организма. Одной из особенностей, которыми часы выделяются среди конкурентов, являются анимированные программы тренировки, показывающие пользователю, как правильно делать упражнения.

Мы уже писали о начале продаж нового поколения беспроводных наушников Huawei Freebuds 4i. По словам компании, первая партия уже полностью распродана партнерам, хотя релиз состоялся совсем недавно – 5 апреля. Наушники появились в более 700 магазинах электроники Украины.

Не забыли и о ноутбуках, на рынке которых Huawei присутствует уже 5 лет. В 2020 году компания успешно запустила продажу ноутбуков серии D. Сразу после запуска в августе 2020 года модели Matebook 15 и Matebook 14 стали хитом продаж в Украине в категории ПК, заняв первую и четвертую строчки рейтинга соответственно. А в 2021 году Huawei расширил серию ноутбуков в Украине и в апреле выпускает обновленный MateBook X Pro 2021.

А что в мире?

На фоне стремительного распространения 5G-технологий по всему миру и смартфонов с их поддержкой, аналитическая компания Strategy Analytics публикует отчет о продажах 5G-смартфонов: Huawei возглавляет рейтинг производителей в 2020 году, выпустив 78,2 миллиона устройств, и заняв таким образом 29 процентов мирового рынка.

В то же время компания стремится к единому "интеллектуальному опыту пользования устройствами во всех сценариях". Речь идет о создании целой экосистемы различных связанных гаджетов в сферах умного дома, офиса, ухода за здоровьем, путешествий, развлечений и прочего.

Что касается системы умного дома HiLink, производитель сообщает о привлечении более 600 популярных брендов бытовой техники и охват 3 000 продуктов. Приложение AI Life установлено на более 400 миллионов устройств. Им активно пользуются более 54 миллионов человек, отправляя 1,08 миллиарда запросов ежедневно.

Всего в 2020 году Huawei вошла в ТОП-3 компаний по показателям продаж в категории носимых устройств, увеличив долю рынка на 50,7 процента и продала 43,5 миллиона носимых устройств во всем мире.