Huawei и Apple удалили из своего магазина приложения попавших под санкции российских банков

Компания Huawei убрала из магазина AppGallery приложения попавших под санкции США российских банков. Китайская компания также отключила поддержку российских банковских карт системы "Мир". Apple тоже удалила все приложения российского "Сбербанка."

Сейчас в магазине приложений Huawei AppGallery уже нельзя найти приложения "ВТБ Онлайн", "Промсвязьбанк" и "Открытие". Компания Google и Apple убрали эти программы из своих магазинов еще раньше.

Не пропустите Google удалили из Play Маркета ряд вредоносных приложений, замаскированных под антивирус

В то же время программы банков "Альфа-Банк" и "Сбербанк" пока работают и доступны для загрузки.

Платформы избавляются от российских приложений

Интересно, что китайская компания Huawei находится под санкциями США с 2020 года, из-за чего едва не вылетела с рынка смартфонов, на котором была одним из лидеров.

Ранее компания Sensor Tower провела исследование, которое показало, что после начала войны в Украине из российского раздела только в одном App Store было удалено более 7 000 приложений для iPhone и iPad.

Кроме того, Apple удалили из своего магазина ряд приложений российского "Сбербанка". Да, из AppStore исчезли следующие приложения:

"Сбербанк Онлайн",

"СберБизнес",

"СберИнвестор X",

"Сбербанк Инвестор",

"Сбербанк Инкассация",

"СберKids",

"СберСпасибо",

"Акционер Сбера".

Компании закрывают свои приложения для России

Свои программы сделали недоступными для россиян такие бренды как Coca-Cola и H&M. Спортивные ассоциации тоже не отстают, официальные программы NFL, NBA, WWE, а также каналы Eurosport недоступны в магазинах приложений для россиян. Присоединились к удалению своих приложений и разработчики мобильных игр, среди которых Zynga, Supercell, Take-Two (Rockstar Games) и другие.

Финская студия Supercell, которая принадлежит китайской Tencent, объявила о своем уходе с российского и белорусского рынков 9 марта – из App Store исчезли Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale и Hay Day.