Сейчас в магазине приложений Huawei AppGallery уже нельзя найти приложения "ВТБ Онлайн", "Промсвязьбанк" и "Открытие". Компания Google и Apple убрали эти программы из своих магазинов еще раньше.

Не пропустите Google удалили из Play Маркета ряд вредоносных приложений, замаскированных под антивирус

В то же время программы банков "Альфа-Банк" и "Сбербанк" пока работают и доступны для загрузки.

Интересно, что китайская компания Huawei находится под санкциями США с 2020 года, из-за чего едва не вылетела с рынка смартфонов, на котором была одним из лидеров.

Платформы избавляются от российских приложений

Ранее компания Sensor Tower провела исследование, которое показало, что после начала войны в Украине из российского раздела только в одном App Store было удалено более 7 000 приложений для iPhone и iPad.

Кроме того, Apple удалили из своего магазина ряд приложений российского "Сбербанка". Да, из AppStore исчезли следующие приложения:

"Сбербанк Онлайн",

"СберБизнес",

"СберИнвестор X",

"Сбербанк Инвестор",

"Сбербанк Инкассация",

"СберKids",

"СберСпасибо",

"Акционер Сбера".

Компании закрывают свои приложения для России

Свои программы сделали недоступными для россиян такие бренды как Coca-Cola и H&M. Спортивные ассоциации тоже не отстают, официальные программы NFL, NBA, WWE, а также каналы Eurosport недоступны в магазинах приложений для россиян. Присоединились к удалению своих приложений и разработчики мобильных игр, среди которых Zynga, Supercell, Take-Two (Rockstar Games) и другие.