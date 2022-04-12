Сейчас в магазине приложений Huawei AppGallery уже нельзя найти приложения "ВТБ Онлайн", "Промсвязьбанк" и "Открытие". Компания Google и Apple убрали эти программы из своих магазинов еще раньше.
Не пропустите Google удалили из Play Маркета ряд вредоносных приложений, замаскированных под антивирус
В то же время программы банков "Альфа-Банк" и "Сбербанк" пока работают и доступны для загрузки.
Платформы избавляются от российских приложений
Ранее компания Sensor Tower провела исследование, которое показало, что после начала войны в Украине из российского раздела только в одном App Store было удалено более 7 000 приложений для iPhone и iPad.
Кроме того, Apple удалили из своего магазина ряд приложений российского "Сбербанка". Да, из AppStore исчезли следующие приложения:
- "Сбербанк Онлайн",
- "СберБизнес",
- "СберИнвестор X",
- "Сбербанк Инвестор",
- "Сбербанк Инкассация",
- "СберKids",
- "СберСпасибо",
- "Акционер Сбера".
Компании закрывают свои приложения для России
Свои программы сделали недоступными для россиян такие бренды как Coca-Cola и H&M. Спортивные ассоциации тоже не отстают, официальные программы NFL, NBA, WWE, а также каналы Eurosport недоступны в магазинах приложений для россиян. Присоединились к удалению своих приложений и разработчики мобильных игр, среди которых Zynga, Supercell, Take-Two (Rockstar Games) и другие.
Финская студия Supercell, которая принадлежит китайской Tencent, объявила о своем уходе с российского и белорусского рынков 9 марта – из App Store исчезли Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale и Hay Day.