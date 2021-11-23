После публикации твит вызвал бурную дискуссию среди пользователей сети. Они оставили огромное количество комментариев под заметкой и сделали более двух тысяч ретвитов,
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Что это было
Все началось с твита о скидке, опубликованного 22 ноября:
"Специально к Черной пятнице! 100% Скидка на все телефоны, которые мы продаем в США".
Фактически это означало, что получить смартфон компании можно полностью бесплатно. Многие пользователи сразу же поняли, в чем суть публикации компании, о чем и написали в комментариях и своих ретвитах. Однако так было не в каждом случае. Поэтому Huawei были вынуждены впоследствии объяснить свой поступок.
"Ладно, люди. Мы не можем продавать что-либо в США".
Публикация, конечно же, оказалась шуткой, поскольку после наложения санкций, еще во времена президентства Дональда Трампа, Huawei больше не может вести бизнес в США и с компаниями из США.
- Напомним, несколько лет назад китайского производителя электроники Huawei обвинили в промышленном шпионаже, мошенничестве, сотрудничестве с коммунистическими властями Китая и угрозе национальной безопасности США.
- В мае 2019 года Дональд Трамп подписал указ, запретивший компаниям страны пользоваться оборудованием Huawei.
- Сотрудничество с ней прекратили Microsoft, ARM, Facebook, Google и многие другие.
- Компания была вынуждена временно остановить производство ноутбуков и смартфонов и искать пути спасения своего бизнеса в условиях недоступности ряда комплектующих и других технологий, которые ранее использовались в ее технике.
- Так, например, был отделен в отдельную компанию бренд Honor.
- Сегодня Huawei продолжает работать. Она, например, перешла на использование собственной операционной системы для смартфонов.