После публикации твит вызвал бурную дискуссию среди пользователей сети. Они оставили огромное количество комментариев под заметкой и сделали более двух тысяч ретвитов,

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Что это было

Все началось с твита о скидке, опубликованного 22 ноября:

"Специально к Черной пятнице! 100% Скидка на все телефоны, которые мы продаем в США".

Фактически это означало, что получить смартфон компании можно полностью бесплатно. Многие пользователи сразу же поняли, в чем суть публикации компании, о чем и написали в комментариях и своих ретвитах. Однако так было не в каждом случае. Поэтому Huawei были вынуждены впоследствии объяснить свой поступок.

"Ладно, люди. Мы не можем продавать что-либо в США".

Публикация, конечно же, оказалась шуткой, поскольку после наложения санкций, еще во времена президентства Дональда Трампа, Huawei больше не может вести бизнес в США и с компаниями из США.