Huawei работает над квантовым компьютером

Компания Huawei сделала очень интересное заявление. Оказывается, она работает не только над простой потребительской электроникой и электромобилями, но и присоединилась к квантовой гонке, разрабатывая новый компьютер.

Huawei запатентовала свой квантовый компьютер, опубликовав данные патента для широкой публики. Такие компьютеры помогут точно прогнозировать погоду, эффективно искать новые лекарства против огромного количества болезней, в том числе и рака, в считанные минуты решать такие сложные задачи, которые сегодня требуют дней, а то и недель тяжелой работы человека, молниеносно анализировать финансовые данные и многое другое.

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Что известно о квантовом компьютере Huawei

Компания получила патент на свою разработку, поскольку использует оригинальный подход, отличающийся от всего, что раньше делали другие ученые, учитывая Google.

Сообщается, что китайский производитель создал новый тип "квантового чипсета и квантового вычислительного устройства". Они направлены на решение текущих проблем производства квантовых микросхем, включающих сложность производства и низкую производительность по сравнению с существующими сегодня массовыми вычислительными микросхемами. Компания хочет не только упростить процесс создания, но и успешно производить больше единиц с более высокой производительностью.

Квантовые вычисления, которые лягут в основу компьютеров следующего поколения, нацелены на то, чтобы повысить скорость вычислений в 10 раз по сравнению с сегодняшними.

К примеру, предположим, что современному суперкомпьютеру понадобилось 108 дней (3 месяца), чтобы вычислить 62,8 триллиона знаков числа Пи. Если бы мы теоретически использовали будущий квантовый компьютер, то он смог бы вычислить их всего за 10 дней.

Сегодня человечество все еще находится на начальной стадии разработки квантовых компьютеров и создало лишь отдельные прототипы, которым пока очень далеко до тех полноценных образцов, о которых мечтают ученые. Однако в этом направлении постоянно ведется работа и совершаются всё новые и новые открытия. Например, недавно исследователи нашли материал, который позволяет хранить квантовую информацию при комнатной температуре, чего раньше добиться не удавалось.