Huawei представила смартфон для молодежи Nova 9 с акцентом на камере
Источник:24 канал
Huawei анонсировала выход нового смартфона с мощной системой камер Nova 9. Гаджет получил флагманские характеристики, в частности экран с частотой обновления до 120 Гц.
Смартфон будет продаваться в двух цветах: звездно-голубом (Starry Blue) и черном. Пока неизвестно, когда начнут продажи в Украине, однако оформив предварительный заказ, покупатели получат наушники FreeBuds 4 в подарок.
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Характеристики Huawei nova 9
- OLED дисплей на 6.57 дюйма с частотой обновления кадров до 120 Гц.
- Разрешение: FHD+ 2340х1080 пикселей.
- Процессор – восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 778G 4G.
- Работает новинка с оболочкой EMUI 12.
Huawei nova 9 / Фото Huawei
- Оперативной памяти 8 гигабайт, постоянной – 128 гигабайт.
- Аккумулятор на 4300 mAh.
- Присутствует сверхбыстрая зарядка Huawei SuperCharge 66 Вт.
- Смартфон поддерживает Bluetooth 5.2 и имеет разъем USB Type-C.
- А вот стандартного выхода для наушников нет. Его роль выполняет все тот же USB Type-C. Для проводных наушников понадобится переходник.
- Весит смартфон около 175 граммов.
Huawei nova 9 / Фото Huawei
Камера
Камера Ultra Vision является центральным акцентом смартфона. Заявлены лучшие снимки и видео ночью, панорамные фото, портретный режим и запись видео в 4K, непрерывная запись видео с фронтальной и основной камер, возможность управления камерой дистанционно и большое количество разнообразных режимов, ориентированных на видеоблогинг.
Камера Huawei nova 9 / Фото Huawei
Основной блок представлен 4 камерами с фазовым автофокусом:
- 50-мегапиксельная,
- 8-мегапиксельная ультраширокоугольная,
- макрокамера,
- камера глубины резкости.
Фронтальная камера имеет 32 мегапикселя и поддерживает съемку ультрамедленного видео.
Huawei nova 9 / Фото Huawei
Также он имеет большой 1 / 1,56-дюймовый сенсор и RYYB CFA с высшей светочувствительностью, которая поглощает на 40 процентов больше света по сравнению со стандартным RGGB-сенсором. Это позволяет делать высококачественные фото и видео даже в условиях слабого освещения. По словам компании, яркие части изображения получаются не засвеченными, а темные – более четкими и детализированными.
Технология XD Fusion Engine в смартфоне Huawei nova 9 применяет сложные техники вычислительной фотографии для улучшения качества и детализации изображения. Для съемки динамичных и неподвижных кадров можно применить интеллектуальное распознавание снимков (AI Snapshot recognition), что обеспечивает высокую четкость.
Предзаказ на смартфон будут принимать с 11 по 20 ноября. Вероятно, продажи начнутся сразу после этого.