Смартфон будет продаваться в двух цветах: звездно-голубом (Starry Blue) и черном. Пока неизвестно, когда начнут продажи в Украине, однако оформив предварительный заказ, покупатели получат наушники FreeBuds 4 в подарок.

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Характеристики Huawei nova 9

OLED дисплей на 6.57 дюйма с частотой обновления кадров до 120 Гц.

Разрешение: FHD+ 2340х1080 пикселей.

Процессор – восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 778G 4G.

Работает новинка с оболочкой EMUI 12.



Huawei nova 9 / Фото Huawei

Оперативной памяти 8 гигабайт, постоянной – 128 гигабайт.

Аккумулятор на 4300 mAh.

Присутствует сверхбыстрая зарядка Huawei SuperCharge 66 Вт.

Смартфон поддерживает Bluetooth 5.2 и имеет разъем USB Type-C.

А вот стандартного выхода для наушников нет. Его роль выполняет все тот же USB Type-C. Для проводных наушников понадобится переходник.

Весит смартфон около 175 граммов.

Huawei nova 9 / Фото Huawei

Камера

Камера Ultra Vision является центральным акцентом смартфона. Заявлены лучшие снимки и видео ночью, панорамные фото, портретный режим и запись видео в 4K, непрерывная запись видео с фронтальной и основной камер, возможность управления камерой дистанционно и большое количество разнообразных режимов, ориентированных на видеоблогинг.



Камера Huawei nova 9 / Фото Huawei

Основной блок представлен 4 камерами с фазовым автофокусом:

50-мегапиксельная,

8-мегапиксельная ультраширокоугольная,

макрокамера,

камера глубины резкости.

Фронтальная камера имеет 32 мегапикселя и поддерживает съемку ультрамедленного видео.



Huawei nova 9 / Фото Huawei

Также он имеет большой 1 / 1,56-дюймовый сенсор и RYYB CFA с высшей светочувствительностью, которая поглощает на 40 процентов больше света по сравнению со стандартным RGGB-сенсором. Это позволяет делать высококачественные фото и видео даже в условиях слабого освещения. По словам компании, яркие части изображения получаются не засвеченными, а темные – более четкими и детализированными.

Технология XD Fusion Engine в смартфоне Huawei nova 9 применяет сложные техники вычислительной фотографии для улучшения качества и детализации изображения. Для съемки динамичных и неподвижных кадров можно применить интеллектуальное распознавание снимков (AI Snapshot recognition), что обеспечивает высокую четкость.