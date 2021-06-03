Хотя сегодня рынок наполнен современными "умными" устройствами, часто опыт, который они предлагают, нельзя назвать интеллектуальным. Различные системы, как правило, затрудняют взаимодействие и операции между устройствами, что в конце концов приводит к раздробленному пользовательскому опыту.

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Устройство как система, система как единое целое. Мы живем во взаимосвязанном мире. Никто не может оставаться в стороне. Запуск HarmonyOS и ряда продуктов на основе этой новаторской системы – еще один пример наших неустанных усилий по обеспечению лучшего пользовательского опыта с дальновидным подходом,

– сказал Ричард Ю, исполнительный и генеральный директор Huawei Consumer Business Group.

Для чего Huawei нужна HarmonyOS

Операционная система HarmonyOS как раз призвана обеспечить интеллектуальный опыт взаимодействия с "умными" гаджетами. В качестве операционной системы следующего поколения HarmonyOS обеспечивает общий язык для различных типов устройств и их взаимодействия и предоставляет пользователям более удобный, бесперебойный и безопасный опыт.

Система работает на распределенной технологии для гибкого системного программного обеспечения, а также для объединения независимых устройств в единое целостное "суперустройство". HarmonyOS свободно использует возможности своих компонентов в зависимости от потребностей пользователя и обеспечивает новый тип подключенного опыта благодаря системной интеграции устройств, а также виджетам сервисов.

Новые продукты на базе HarmonyOS 2

На презентации новой операционной системы Huawei показала ряд продуктов. В частности, серию смарт-часов Huawei Watch 3 и планшет Huawei MatePad Pro.

Стильный гаджет с изогнутым стеклянным экраном и корпусом из нержавеющей стали 316L. Оснащен новой заводной головкой, которая распознает различные уровни нажатия и обеспечивает тактильную обратную связь в ответ на действия пользователя. Смарт-часы Huawei Watch 3 позволяют звонить и слушать музыку, используя номер и тарифный план вашего смартфона.

Серия Huawei Watch 3 – первые смарт-часы на основе HarmonyOS, которые легко взаимодействуют со смартфонами Huawei и служат многофункциональным помощником в дороге. Функциональность передается со смартфона на ваше запястье, благодаря чему вся информация о поездках и полетах всегда перед глазами.



Huawei Watch 3 – независимый умный помощник для вашего смартфона / Фото Huawei

Во время поездки домой из аэропорта на общественном транспорте как на часах, так и на смартфоне появится напоминание о приближении к конечному пункту назначения. Вам больше не придется беспокоиться о риске пропустить свою остановку.

Huawei Watch 3 – это также ассистент по фитнесу и здоровью, который поддерживает до 100 режимов тренировок.

Часы оснащены новым высокоточным датчиком температуры и способны определять температуру тела.

Гаджет поддерживает функции контроля уровня глюкозы в крови.

Распознает падение и имеет функцию экстренной помощи.

Вы можете пользоваться смарт-часами для управления состоянием своего здоровья в режиме реального времени. Также существует функция напоминания о маленьких полезных привычках, о которых легко забыть, например, когда пить воду или принимать лекарства.

Еще одно преимущество – время автономной работы: 5 дней в "умном" режиме и 21 день в сверхдлительном режиме для Huawei Watch 3 Pro. Для Huawei Watch 3 время автономной работы составляет 3 дня в "умном" и 14 дней в сверхдлительном режиме.

Huawei MatePad Pro

Новый Huawei MatePad Pro имеет 12,6-дюймовый OLED-дисплей FullView и соотношение экрана к корпусу 90% – самый высокий показатель среди всех планшетов, представленных на рынке. При поддержке распределенных возможностей управления данными и планирования задач HarmonyOS Huawei MatePad Pro бесперебойно взаимодействует со смартфонами и ПК, чтобы удвоить вашу производительность и творческий потенциал в различных сценариях: будь то в офисе или за кульманом.

В частности, Huawei MatePad Pro поддерживает многоэкранное взаимодействие между планшетом и ПК. В режимах зеркала и расширения планшет может стать графической доской или дисплеем. Также доступна функция перетаскивания файлов между устройствами, которая обеспечивает более эффективный опыт их взаимодействия.

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Новый интерактивный опыт взаимодействия гаджетов

Благодаря функции Multi-device interaction в HarmonyOS управление несколькими устройствами обещает быть простым. Новая панель управления несколькими устройствами обеспечивает удобное и интуитивное подключение гаджетов благодаря перетягиванию и интеграции. Она позволяет сочетать работу устройств на основе определенных сценариев использования.

Например, чтобы просмотреть фильм дома поздно вечером, необходимо просто открыть панель управления и перетянуть значок разумного экрана на значок смартфона. Фильм "перепрыгнет" с телефона на телевизор. Если вы пользуетесь Huawei FreeBuds 4, перетащите значок наушника на значок смартфона. Фильм и в дальнейшем будет воспроизводиться на экране, а звук – через FreeBuds.

Новый центр задач для нескольких устройств в HarmonyOS позволяет перемещать приложения между различными гаджетами без надобности их установки на каждом отдельном устройстве. Все функции и сервисы доступны в любом месте и в любое время.

Процессы выполнения задач других гаджетов воспроизводятся на любом устройстве, что входит в систему Super Device. Если вам нужен больший дисплей для мобильного гейминга, вы можете просто свайпнуть вверх и навести на экран обзора, а затем перенести игру на Huawei MatePad Pro и продолжить развлекаться.



Harmony OS делает переключение между устройствами интуитивным / Фото Huawei

Главный экран новой операционной системы HarmonyOS еще более благоустроен. Вы можете свайпать вверх по приложениям и создавать виджеты сервисов, где в режиме реального времени будет воспроизводиться информация о доступе или сервисе. Таким образом, нет необходимости открывать само приложение. Вы можете настроить размер виджетов, прикоснувшись к приложению и свайпнув по экрану, а также коснуться любого свободного места на экране, чтобы скрыть их.

Новый Huawei HiLink

Чтобы оснастить устройства других брендов интеллектуальными функциями, Huawei HiLink обновлено до HarmonyOS Connect. Устройства умного дома могут быть подключены к смартфону благодаря простому прикосновению. Необходимо просто коснуться смартфоном духовки Midea на базе HarmonyOS и выбрать рецепт для мгновенного приготовления пищи.

Усиление безопасности данных

HarmonyOS поддерживает передовые технологии безопасности интерфейса EMUI. Цель компании – обеспечить доступ к необходимым данным на одном устройстве только для одного человека, а также гарантировать безопасность каждого процесса: хранения, передачи и использования данных во всех сценариях. При активированной совместной аутентификации пользователи могут разблокировать смартфоны благодаря функции распознавания лица.

Кроме того, HarmonyOS разделяет данные пользователей по категориям и защищает устройства по уровню, устанавливая определенные пороги безопасности для суперустройств. Только устройства, отвечающие всем требованиям безопасности, могут получить доступ к данным в соответствии с их уровнем безопасности.

Важно. Приложения HarmonyOS тестируются на всех этапах – разработки, запуска, установки и использования. Это обеспечивает высокую надежность экосистемы.

Другие гаджеты на базе HarmonyOS

Также на мероприятии Huawei представила FreeBuds 4 – полуоткрытые беспроводные Bluetooth-наушники нового поколения с активным шумоподавлением (ANC), и два топовых монитора – MateView и MateView GT.