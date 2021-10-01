Одной из главных задач бизнеса любого размера является привлечение внимания потенциальных клиентов к себе или своему бренду. Поскольку 93% потребителей признаются, что онлайн-отзывы влияют на их решение о покупке, существует потребность обеспечить потенциальных покупателей доступом к необходимой им информации всякий раз, когда они ее ищут.

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Huawei Business Connect ориентируется на владельцев бизнеса всех форм и размеров, от локальных магазинов до крупных предприятий. Это бесплатная платформа бизнес-услуг, которая:

делает бизнесы легкодоступными для потребителей, ищущих информацию онлайн;

позволяет владельцам бизнеса легко управлять всей важной информацией о предприятии, такой как название и сфера деятельности, время работы, местоположение, фотографии и т. д., На одной простой в использовании платформе;

позволяет клиентам оставлять отзывы, а компании – отвечать на них;

позволяет компаниям публиковать продукты, события, предложения и рекламные акции для взаимодействия с потенциальными клиентами;

позволяет добавлять сведения о продуктах и услугах, включая изображения и цены, с возможностью направления на предварительно установленные ссылки для приобретения/бронирования;

предлагает мощный анализ данных, который выявляет тенденции и повышает эффективность рекламы.

Бизнесы также могут извлечь выгоду из увеличения онлайн-присутствия и трафика от других мобильных сервисов Huawei.

Так, присоединение к Business Connect позволит отражать компании в таких сервисах, как поисковая система Petal Search, инструмент навигации Petal Maps и рекламная платформа Huawei Ads. Это дает доступ к потенциальным 580 миллионам активных пользователей в более чем 170 странах.

Что доступно бизнесу на платформе

После регистрации в Business Connect владельцы бизнесов могут управлять основной информацией, которую видят клиенты. В то же время все обновления автоматически синхронизируются с другими приложениями Huawei, чтобы данные оставались актуальными на разных платформах без необходимости обновлять их вручную. Профиль Business Connect также можно публиковать в социальных сетях для расширения онлайн-присутствия.

Кроме того, компании могут привлекать потенциальных клиентов, публикуя информацию о событиях, рекламных акциях и прочее. А клиенты, которые нажимают на эти ссылки, направляются на предварительно настроенную страницу для онлайн-бронирования, заказа или получения дополнительной информации. Таким образом привлекается дополнительный трафик на сайты компаний.