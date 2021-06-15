Изящный и производительный: Huawei представила обновленный планшет Huawei MatePad

Подразделение Huawei Consumer BG представило обновленный 10,4-дюймовый планшет Huawei MatePad. Устройство оснащено чипсетом Kirin 820, который обеспечивает повышенную производительность и поддерживает много мультимедийных функций.

Новый яркий дисплей

Благодаря дизайну FullView, который является визитной карточкой всей линейки продуктов Huawei MatePad, новый 10,4-дюймовый планшет обеспечивает захватывающие визуальные эффекты. Экран с соотношением сторон 16:9,6 и тонкими рамками покрывает 84% фронтальной поверхности.

Он точно воспроизводит 100% цветового охвата sRGB и отличается превосходной детализацией благодаря разрешению 2000x1200 и плотности 225 пикселей на дюйм.

Разработанная Huawei технология улучшения изображенияиспользует алгоритмический подход к оптимизации качества изображения, динамично адаптируя насыщенность цветов и резкость к типу просматриваемого контента.

Планшет получил сертификат Low Blue Light от компании TÜV Rheinland, подтверждающий низкий уровень синей составляющей подсветки экрана.

Быстрый и производительный

Чипсет Kirin 820, созданный по 7-нм техпроцессу, обеспечивает высокую скорость работы. 8-ядерный процессор с тактовой частотой до 2,36 ГГц без проблем поддерживает некоторые из самых требовательных к производительности программы и режим многозадачности.

Встроенный графический процессор Mali-G57 обеспечивает плавную работу во время игрового процесса, воспроизведения видео и тому подобное. Нейроморфный процессор (NPU) на базе архитектуры Da Vinci обеспечивает на 73% более высокую вычислительную производительность искусственного интеллекта, чем предыдущее поколение. Поэтому новый планшет лучше распознает условия съемки, создает коллажи, считает калорийность блюд и многое другое.

Huawei MatePad также поддерживает Wi-Fi 6 для обеспечения максимальной скорости загрузки до 2400 Мбит/с для безбуферной потоковой передачи видео и быстрой передачи файлов.

Мультимедийные возможности

Воспроизведение высококачественного звучания достигается благодаря аудиосистеме от Harman Kardon с четырьмя динамиками. Она оптимизирована на уровне чипа и поддерживает вывод мультиканального звука.

с четырьмя динамиками. Она оптимизирована на уровне чипа и поддерживает вывод мультиканального звука. Новая технология Huawei Histen 6.1 обеспечивает воспроизведение пространственного 3D-аудио, а встроенный эквалайзер позволяет пользователям получить полный контроль над прослушиванием музыки.

обеспечивает воспроизведение пространственного 3D-аудио, а встроенный эквалайзер позволяет пользователям получить полный контроль над прослушиванием музыки. Режим усиления басов Bass Booster интеллектуально анализирует источник звука и оптимизирует громкость и другие параметры. Режим Natural mode обеспечивает воспроизведение оригинального звука без искажений.

Синергия с универсальной экосистемой Huawei

В App Multiplier доступны две новые функции. Размер окна приложения можно изменить, перетаскивая линию разметки до середины экрана. Кроме того, пользователи могут установить режим экрана по умолчанию для каждого приложения, совместимого с App Multiplier.

Например, приложения для чтения электронных книг теперь можно настроить для воспроизведения в полномасштабном режиме по умолчанию, тогда как системы обработки текстов можно просматривать на разделенном экране.

Приложение MeeTime поддерживает видеозвонки в HD-формате и технологию оптимизации изображения, улучшает яркость в условиях слабого освещения. Технология сверхвысокого разрешения Super Resolution Technology улучшает качество видео, компенсируя потери качества изображения при нестабильной связи.

Фотогалерея Cross Device Photo Gallery на базе распределенной технологии Huawei позволяет удобно управлять галереей на различных устройствах Huawei. Эта функция объединяет все галереи, зарегистрированные в Huawei ID, и позволяет получить доступ ко всему медиаконтенту с единого гаджета.

Цена и доступность

Пользователи могут легко просматривать и загружать все файлы с одного устройства, а также использовать функцию Search для быстрого поиска необходимых фото и видео, где бы они ни хранились.

Huawei MatePad в "Сером" цвете (Midnight Grey) появится в Украине уже с 15 июня. Рекомендованная стоимость планшета – 8999 грн.