Дизайн

Как сообщает производитель, при разработке новых наушников дизайнеры вдохновлялись всемирно известным пляжем с черным песком в Исландии – кейс и сами наушники напоминают гладкую гальку. На старте продаж FreeBuds 4i будут представлены в черном и белом цветах.

Зарядный чехол HUAWEI FreeBuds 4i получил компактные размеры, чтобы легко помещаться в ладони. Сами же наушники прошли, как сообщает HUAWEI, "тысячи раундов тестов комфорта", чтобы воплотиться именно в той форме, которая подойдет для длительного комфортного ношения.

Звучание

HUAWEI FreeBuds 4i предназначены для удовлетворения музыкальных потребностей пользователя в различных жанрах музыки. Большой 10-миллиметровый электродинамический драйвер и чувствительная диафрагма из полимерного композита обеспечивают богатство и сбалансированность звучания, мощные басы и ощутимые детали.

Батарея

В арсенале новых наушников также заявлена батарея высокой плотности, благодаря чему с выключенным шумоподавлением FreeBuds 4i обещают до 10 часов прослушивания музыки без подзарядки от чехла, а в режиме голосового вызова – 6,5 часа. Зарядный чехол увеличит время использования до 22 и 14 часов соответственно.

Если же включить подавление шума, вы получаете 7,5 часа непрерывного воспроизведения музыки и 5,5 часа голосового вызова.

Но это еще не все. Наушники поддерживают быструю зарядку. 10 минут от сети обеспечат 4 часа работы. Таким образом, если вы внезапно забудете проконтролировать остаток заряда, его можно быстро восстановить, даже если вы находитесь вне дома.

Активное подавление шума

HUAWEI FreeBuds 4i обнаруживают окружающий шум через встроенные микрофоны и генерируют обратную звуковую волну для уменьшения шумов. Алгоритм нацелен на типичные сценарии, такие как оживленный торговый центр, громкий общественный транспорт, железнодорожный вокзал, офис или человеческий голос.

Новое поколение фирменных наушников HUAWEI также имеет специальный режим "прозрачности", что позволяет пользователям слышать окружающую обстановку, не снимая наушников. Нажав и удерживая наушник, система переключится между режимом "прозрачности" и режимом активного шумоподавления.

Система с двумя микрофонами, которые имеют конструкцию в виде трубок с прорезями, в сочетании с подавлением шума на основе искусственного интеллекта эффективно уменьшает шум от ветра на улице. Таким образом, фильтруются окружающие звуки, чтобы собеседник слышал только ваш голос.

Функции

Кроме всего прочего, HUAWEI FreeBuds 4i обеспечивают приятный опыт взаимодействия благодаря сенсорному управлению. Пользователи могут легко управлять воспроизведением музыки, голосовым вызовом и переключать режимы подавления шума или "прозрачности" с помощью жестового прикосновения.

При сопряжении со смартфоном информация о батареи наушников будет отображаться на вашем устройстве.

Huawei FreeBuds 4i будет подключаются к любому устройству на iOS, Android и Windows.

Цена

Продажи новинки в Украине начнутся уже с 5 апреля. Модель будет представлена в двух цветах – "Белом" (Ceramic White) и "Черном" (Carbon Crystal Black). На старте приобрести HUAWEI FreeBuds 4i можно будет во всех розничных сетях по специальной цене 1 999 гривен – с 5 по 18 апреля. После этого стоимость составит 2 399 гривен.

Узнать больше о наушниках можно по ссылке.