Компания Huawei расширяет перечень своих продуктов. Она представила собственный сервис электронной почты Petal Mail на замену почтовому клиенту от Google, так как после санкций со стороны США, больше не может использовать сервисы последней. Сейчас он работает в тестовом режиме.

Пользователи смогут испытать тестовую версию почтового ящика Petal Mail и зарегистрироваться в сервисе, подтвердив номер телефона. Адрес Huawei Petal Mail – @petalmail.com.

Интересно Qualcomm запустила сообщество Snapdragon Insiders для фанатов своих технологий

Petal Mail и другие продукты Huawei

Регистрация происходит достаточно просто и стандартно. Однако на самом сайте компания указывает, что "первый раунд открытой регистрации закончился". Все, кто зарегистрировал ящик, может свободно им пользоваться. Всем остальным же придется подождать следующего этапа, о котором компания объявит отдельно.

Регистрация​ на Petal Mail / Фото GizChina

Источники отмечают, что ранее Huawei подала сразу несколько заявок на регистрацию товарных знаков. Среди них Petal Search и Petal Maps. Первый является универсальной поисковой системой. Она предоставляет пользователям более 170 стран и регионов услуги по поиску в более чем 20 категориях. Пользователи могут получить информацию о программах, новости, видео, фотографии, покупки, путешествия, авиабилеты, отели, музыку, местные услуги. Кроме того, эта поисковая система поддерживает более 50 языков.

Petal Search позволяет находить программы со сторонних источников, а затем загружать и устанавливать APK. Если программа доступна в AppGallery, пользователя направят в магазин компании. Функция визуального поиска Petal Search позволяет пользователям делать фотографии или использовать их для поиска. С помощью изображений можно искать людей, животных, места, товары, рецепты и т.д. Голосовой поиск с помощью Petal Search поддерживает английский, испанский, французский, арабский и другие языки.

Petal Maps является заменой Google Map. Картами уже можно пользоваться на некоторых смартфонах производителя.