С приходом Джо Байдена многие ожидали ослабления отношений между Китаем и США. Однако, Администрация Байдена уже дала понять, что они планируют сохранить общий вектор политики между странами. Но при этом в ведомстве намекают на необходимость более выборочного применения санкций.

Поэтому компания Huawei, которая сильно пострадала от санкций со стороны США, надеется на ослабления в отношениях. В частности, в части возможности закупки компонентов американского происхождения.

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Об этом заявил вице-президент американского представительства Huawei Technologies Тим Денкс.

Что планирует Huawei

Руководство китайского гиганта надеется вступить в переговоры с Джозефом Байденом, причем в обход официального Пекина, поскольку считает проблему санкций против Huawei отделенной от общего внешнеполитического порядка.

Представители компании уверены, что в диалоге с новой властью США смогут выработать взаимовыгодные условия сотрудничества с американскими компаниями.

Как говорит Тим ​​Денкс, задача-минимум – это добиться разрешения на право закупать товары американских компаний и использовать принадлежащие им технологии.

Кроме того, в переговорах (если они состоятся) планируют обсудить еще вопрос о судьбе финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которая с декабря 2018 года находится в Канаде под домашним арестом. Ее задержали по требованию американских властей, сейчас она ожидает экстрадицию в США.