Магазин расположен в центре города на улице Кернтнерштрассе и будет работать с 10 утра до 20:00 с понедельника по пятницу, а также в субботу до 18:00. Он имеет пять этажей площадью около 600 квадратных метров, три из которых разработаны для клиентов.

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Что интересного предложат клиентам

Торжественное открытие состоялось сегодня, 20 октября. В магазине есть зоны для консультаций, продажи, интерактивов, обучения, обслуживания, а также достаточно места для презентаций и тестирования новых продуктов.

Магазин Huawei / Фото Huawei

Huawei неустанно работает над укреплением отношений с клиентами во всем мире и поддерживает их в повседневной жизни благодаря нашим новейшим цифровым технологиям. Помимо технологического прогресса, возможного благодаря нашим инновационным продуктам, мы предоставляем поклонникам и пользователям Huawei премиальный покупательский опыт во флагманских магазинах Huawei во всем мире, в том числе и в Австрии. Во всех наших магазинах мы предлагаем высококачественные услуги и предоставляем возможность испытать инновации Huawei,

— отметил Дерек Ю, президент подразделения Huawei CBG в Центральной и Восточной Европе, Скандинавских странах и Канаде.

В зоне у входа компания свои главные продукты, в частности смартфоны Huawei P40 Pro и Huawei Mate40 Pro , а также новейшие аудио - и портативные устройства.

, а также новейшие аудио - и портативные устройства. Далее идут ноутбуки и мониторы.

Магазин Huawei / Фото Huawei

На цокольном этаже расположилась зона умного дома – от умной кухни до умной гостиной.

Магазин Huawei / Фото Huawei

В интерактивной зоне клиенты могут познакомиться с работой автоматизированного дома и узнать, каким будет дом будущего. Здесь можно попробовать управлять системами через планшет, тем самым убедившись в безупречном взаимодействии между устройствами, которое обеспечивает фирменная операционная система Huawei HarmonyOS.

Магазин Huawei / Фото Huawei

Зона обслуживания расположена на верхнем этаже. Здесь клиентам Huawei помогают решить проблемы, связанные с конкретными устройствами. При наличии деталей ремонт проводится в тот же день . После ремонта устройство очищается и дезинфицируется.

. После ремонта устройство очищается и дезинфицируется. В зале ожидания клиентам предложат кофе в традиционном венском стиле.

В этом магазине будет работать команда из 20 человек, предоставляя сервис на десяти языках.