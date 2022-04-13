Huawei отключила российские карты "Мир" в своем магазине приложений: что это – баг или санкции

Китайские компании не спешат присоединяться к общемировым санкциям против России. Однако все же единичные случаи есть. Да, стало известно, что Huawei отключила поддержку карт "Мир" в AppGallery.

Почему компания идет на такой шаг, неясно, ведь она и сама находится под санкциями США и ЕС уже не один год и может не переживать из-за последствий поддержки оккупанта. Ситуация может оказаться всего лишь временным багом, по крайней мере, на это намекает официальный комментарий.

Интересно Huawei и Apple удалили из своего магазина приложения попавших под санкции российских банков

Что известно

Поддержка карточек "Мир" появилась на сервисах компании 28 января 2022 года, то есть чуть больше двух месяцев назад.

Информацию об отключении подтвердили в технической поддержке Huawei.

Там посоветовали найти альтернативные способы оплаты – например, по телефону.

К сожалению, у нас могут возникнуть трудности с платежами, в том числе с картами "Мир". Мы уже работаем над решением этого вопроса, к сожалению, сегодня оплата банковскими картами недоступна,

– говорят в Huawei.

Причину таких "трудностей" не называют. По всей вероятности, это банальный сбой и компания не присоединялась к санкциям, как может показаться на первый взгляд.

Вполне вероятно, что проблемы возникли в результате того, что компания удалила некоторые приложения попавших под санкции российских банков из AppGallery.