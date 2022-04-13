Почему компания идет на такой шаг, неясно, ведь она и сама находится под санкциями США и ЕС уже не один год и может не переживать из-за последствий поддержки оккупанта. Ситуация может оказаться всего лишь временным багом, по крайней мере, на это намекает официальный комментарий.
Интересно Huawei и Apple удалили из своего магазина приложения попавших под санкции российских банков
Что известно
- Поддержка карточек "Мир" появилась на сервисах компании 28 января 2022 года, то есть чуть больше двух месяцев назад.
- Информацию об отключении подтвердили в технической поддержке Huawei.
- Там посоветовали найти альтернативные способы оплаты – например, по телефону.
К сожалению, у нас могут возникнуть трудности с платежами, в том числе с картами "Мир". Мы уже работаем над решением этого вопроса, к сожалению, сегодня оплата банковскими картами недоступна,
– говорят в Huawei.
Причину таких "трудностей" не называют. По всей вероятности, это банальный сбой и компания не присоединялась к санкциям, как может показаться на первый взгляд.
Вполне вероятно, что проблемы возникли в результате того, что компания удалила некоторые приложения попавших под санкции российских банков из AppGallery.