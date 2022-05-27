Huawei остановила продажи оборудования в Россию и не реагирует на запросы о поставках

Китайская компания Huawei продолжает удивлять. В начале полномасштабного вторжения все боялись, что она, сама являясь подсанкционной, поможет России обходить ограничения США и ЕС. Однако все пошло иначе.

Теперь российские СМИ заявляют, что производитель перестал отвечать на запросы о поставках оборудования и остановил его продажу оккупантам. 24 канал разобрался с очередной бедой обездоленных рашистов.

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Что происходит

Как сообщает пропагандистское издание "Коммерсантъ", местное Минцифры совместно с операторами связи договариваются о дальнейших действиях в отношении зарубежных поставщиков телекоммуникационного оборудования, прекративших новые продажи в Россию.

Увидеть в этом списке Nokia и Ericsson вполне ожидаемо, потому что компании объявили о выходе с рынка России.

Однако там неожиданно оказалась китайская компания Huawei, которая сама находится под санкциями.

Худшая ситуация сложилась с Huawei: компания не выходит на связь и однозначно не говорит, ушла ли с рынка или нет, хотя продажу оборудования остановила,

– комментирует собеседник издания.

Очевидно, россияне надеялись, что выражение "враг моего врага – мой друг" сработает с Китаем и его компаниями, однако что-то пошло не так.

Теперь операторы обсуждают большие иски к одному из вендоров, чтобы заставить других пойти на сотрудничество, но эксперты и юристы сомневаются в эффективности такой стратегии. Источники считают, что поставщики сами заинтересованы в поиске путей сохранения рынка, поэтому давление только усугубит ситуацию. Так, топ-менеджер одного из крупных вендоров считает, что Huawei может сказать однозначное "да" или "нет", только если получит на это конкретный приказ от правительства КНР, а жесткие действия с российской стороны лишь приведут к окончательному разрыву отношений. По его мнению, идея забросать исками одного из вендоров оборудования контрпродуктивна: "Вы получите свои 5–10 миллионов долларов, и что будете делать с ними без технологий и оборудования?"