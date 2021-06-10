В течение следующих месяцев украинским владельцам смартфонов Huawei с EMUI 8.0 версией и высше станет доступен целый ряд улучшенных приложений и сервисов. Обновления сосредоточены на обеспечении конфиденциальности пользователей, однако получат и дополнительные полезные функции.

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Какие сервисы Huawei получат обновление

Huawei Assistant получил визуальные обновления, которые гарантируют улучшенный доступ к любому файлу на смартфоне.

получил визуальные обновления, которые гарантируют улучшенный доступ к любому файлу на смартфоне. Поисковик Petal Search , работающий на базе искусственного интеллекта, получил расширенные поисковые возможности.

, работающий на базе искусственного интеллекта, получил расширенные поисковые возможности. Браузер Huawei также получил обновления, направленные на повышение безопасной и скоростной работы в интернете.

Как установить обновление сервисе Huawei

Все, что нужно сделать пользователям – это просто принять предложение об обновлении и вы получаете эффективные сервисы. Позволив приложениям автоматически загружаться и обновляться непосредственно в AppGallery, их можно легко поддерживать в актуальном состоянии.



Обновления сервисов Huawei / Фото Huawei

Какие изменения ожидают пользователей

Ассистент

Huawei Assistant не только получил новый облик, теперь он предоставляет актуальную информацию и услуги в режиме реального времени, обеспечивая мгновенный доступ к:

местным новостям;

прогнозу погоды;

расписанию транспорта;

итогам биржевых торгов;

спортивным результатам.

Все это обеспечивается благодаря ведущим технологиям искусственного интеллекта.

Отныне вся необходимая информация доступна пользователю в одном месте после простого свайпа вправо на главном экране.

Функция поиска на базе искусственного интеллекта упрощает поиск в сохраненных данных (по электронной почте, контактам, календарю и т.д.), онлайн-данных (в браузере, установленного по умолчанию) и ленте новостей.

Кроме того обновление дает возможность персонализировать интерфейс, что улучшит пользовательский опыт.

Браузер

Браузер Huawei получил больше функций для пользователей, среди которых режим приватного просмотра и блокировки поп-ап окон, чтобы обеспечить безопасную, конфиденциальную и высокоскоростную работу.

Он также предлагает мгновенный доступ к последним новостям, опубликованным избранными местными, региональными и международными СМИ, во время просмотра ленты, которая теперь включает несколько новых каналов, таких как видео, подкасты и развлечения.

Точный алгоритм искусственного интеллекта предоставляет смарт-рекомендации, помогая пользователям минимизировать время, которое они тратят на поиск нужной информации.

Game Center

Игровая платформа Game Center позволяет пользователям смартфонов Huawei и других брендов легко и удобно находить любимые игры, играть в них и делиться прогрессом, делая скриншоты или записи экрана.

Пользователям также доступен режим невмешательства (non-interference mode), который предусматривает, что геймеры могут не прерывать игровой процесс во время входящего звонка, о котором им сообщит поп-ап окно.



Любителей мобильного гейминга ожидает обновленный Game Center / Фото Huawei

К тому же участникам геймерской платформы доступны эксклюзивные предложения:

призы;

сертификаты;

и вознаграждения за игровые достижения.

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Petal Search

Оптимизированная поисковая система предлагает ряд услуг в более чем 20 сферах. В частности:

новости;

приложения;

локальные сервисы;

туристические предложения;

шопинг.

Программа предоставляет расширенные возможности на основе искусственного интеллекта, что обеспечивает более релевантные результаты поиска по изображениям.

Голосовой поиск действует почти для всех стран и основных языков. Petal Search также позволяет пользователям искать по подкатегориям:

интервью;

видео;

подкасты;

статьи;

и изображения.

Petal Maps

Карты Petal Maps предлагают оптимизированные навигационные услуги с возможностью настраивать обновления по трафику и транспорту. Они имеют дополнительные информационные слои, такие как обновление ситуации касательно распространения COVID-19 и информации о маршрутах автобусов.

Petal Maps также обеспечивают навигацию с помощью Head-Up Display (HUD) – проекционного дисплея на лобовом стекле автомобиля для более безопасного вождения, и водитель может не отрывать своего внимания от дороги.



Современные и удобные карты Petal Maps / Фото Huawei

Кроме того, Petal Maps дают пользователям возможность совместно создавать карты, добавлять свои любимые места, включать функции комментирования, что позволяет персонализировать карты и превращать их в ежедневный информационный центр.

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Другие обновления

Другие доступные приложения включают Books для улучшенного читательского опыта и LinkNow – платформу коммуникационных и образовательных услуг. Последняя имеет такие функции, как мгновенное общение, видеоконференции, документы и сервисы для обеспечения онлайн-работы классной комнаты.