Huawei пытается спасти свой бизнес после того, как пострадала от санкций США. Компания планирует развивать добычу угля и заниматься металлургией, а также разводить свиней.

В китайских СМИ появилась информация о том, что компания Huawei запустила программу "умного разведения свиней" с использованием современных технологий. Ранее Дин Лэй, основатель NetEase, Джек Ма, основатель Alibaba, и Лю Цяндун, основатель JD.com, также подтвердили, что занялись свиноводством.

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Для чего компании новые виды деятельности

Система умного свиноводства Huawei включает в себя мониторинг, анализ больших данных, прогнозирования, принятия решений, полный контроль, инспекцию роботов и дистанционное управление с использованием технологий искусственного интеллекта.

Аналитики считают, что выход Huawei на рынок свиноводства объясняется необходимостью в новых источниках дохода. Обеспечить это может продукция, которая всегда пользуется большим спросом. После введения американских санкций продажи мобильных устройств Huawei резко сократились.

На церемонии открытия лаборатории инноваций Smart Mine, состоявшейся в Тайюане 9 февраля, основатель Huawei Жэнь Чженфей заявил, что Huawei запустила программу самоспасения Naniwan. Компания, помимо уже названных видов деятельности, планирует заниматься музыкальным контентом, выпускать умные экраны, ПК и планшеты.

Новые направления сейчас находятся на начальной стадии развития, и пока их масштаб слишком мал, чтобы существенно помочь Huawei.